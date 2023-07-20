福島核污水︱北京日本餐廳被迫轉用中國食材　茨城縣長稱香港限制影響有限

日本早前報道，中國在本月開始對日本進口水產進行全面輻射檢測，導致食材大幅度延遲後。日本媒體採訪在北京開店的日本餐廳，餐廳的負責人指，在進口時間延長下，迫不得已轉用中國食材代替。而日本茨城縣知事在接受傳媒訪問時，回應有關香港計劃禁止該縣水產輸出後，他指有關的影響有限。

日本媒體在昨日（19日）報道，中國在今個月開始，對日本進口水產進入全面的輻射檢測，令進口時間大幅增長。媒體訪問一間在北京開店的日本料理負責人，負責人指：「就如海膽一樣吧，三日就會融化了。因此在完成通關都用不了，這對整個業界都有影響。」他表示，店內的食材以往有8成都是用日本進口的，在現在採購有困難之下，都只能採購中國食材。負責人表示：「主打『日本製造』的餐廳經營會非常困難。」