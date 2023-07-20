福島核污水︱北京日本餐廳被迫轉用中國食材　茨城縣長稱香港限制影響有限

日本早前報道，中國在本月開始對日本進口水產進行全面輻射檢測，導致食材大幅度延遲後。日本媒體採訪在北京開店的日本餐廳，餐廳的負責人指，在進口時間延長下，迫不得已轉用中國食材代替。而日本茨城縣知事在接受傳媒訪問時，回應有關香港計劃禁止該縣水產輸出後，他指有關的影響有限。
日本媒體在昨日（19日）報道，中國在今個月開始，對日本進口水產進入全面的輻射檢測，令進口時間大幅增長。媒體訪問一間在北京開店的日本料理負責人，負責人指：「就如海膽一樣吧，三日就會融化了。因此在完成通關都用不了，這對整個業界都有影響。」他表示，店內的食材以往有8成都是用日本進口的，在現在採購有困難之下，都只能採購中國食材。負責人表示：「主打『日本製造』的餐廳經營會非常困難。」
雖然日本內閣官房長官松野博一在例行記者會上，回應有關日本出口水產被扣押的時候，他表示已知道部份日本出口的水產被中國扣留，但他僅重申，會要求中國按科學根據，撤銷有關的進口限制。
另外，茨城縣知事大井川和彥，今日（20日）出席縣的例行記者會上，被問到香港政府打算在日本排放福島核處理水後，禁止包括茨城的10個都縣的水產進口。大井川回應指：「影響是有限的。特定的業甲可能會有大影響。」他又指，希望政府可以加強有關的解說。