福島核污水｜北海道漁民稱冷藏庫被用盡　執政黨提案學校午餐採用國內食材

根據北海道當局的數字，今年1月起的7個月，北海道出口的水產達433億日圓，比去年同期的426億日圓上升。然而單計7月的數字，就由原本的59億日圓下跌至41億日圓，下跌約3成，主要是受中國在7月上旬起，對日本輸入的水產加強檢測有關。而自8月24日，日本排出核處理水後，中國全面禁止日本水產進口的影響未明。

日本北海道的漁民在周一（4日）進行會議，並就中國禁止輸入日本海產的問題，報告有關的影響。其中漁民指出，因為出口受阻，令漁民的冷藏庫已經被放滿，呼籲當局協助盡快解除禁運以及尋找其他出口地點。而日本執政自民黨今日（5日）舉行會議，提出除了自衛隊基地的食堂外，還向學校提供的午餐大規模採用日本食材。

在周一北海道召集水產業界的相關人士進行會議，與會者表示：「輸出中國的扇貝被退回了」、「用來存貨的冷藏庫已經開始不足夠了」。與會者就表示，希望政府盡力協助解除有關的禁運，以及開拓中國以外的銷售市場，還有鼓勵在國內的消費。

日本執政自民黨今日就舉行會議，並呼籲在向學校提供的午餐，採用日本國內的水產。自民黨認為，有必要增加內需來降低因為中國禁止入口所受的影響。出席的農林水產省就表示，已經就有關學校食物的供應作出檢討。而早前，日本的防衛省亦已經表示要求自衛隊的基地及駐留地點的食堂，更多採用日本的食材。

日本企業推支援漁業活動

日本的飲食集團和民，在今日就公布支援日本漁業的活動，加速日本水產在國內的消費。集團表示在國內直營的116間店舖，會展開支持日本漁業界的活動，並在下星期的首個活動採用來自北海道的扇貝。集團又指，受到中國禁止日本水產進口，令到集團的庫存出現過盛問題，同時集團在香港的營運店舖，也受到訂座的取消而令營運額下跌。