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國際
2023-09-24 13:45:58

福島核污水｜北海道10萬份乾貝無法出口中國　轉供中小學製「營養午餐」

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北海道10萬份乾貝無法出口中國　轉供中小學製「營養午餐」

日本在8月24日，啟動福島核廢水排海，為表抗議，中國於同日宣布全面暫停進口日本水產品，重挫日本漁民，北海道森町宣布，將免費提供無法出口的乾貝，給全國各地學校製作營養午餐，總數多達10萬份。

中國暫停進口日本水產品

排放核廢水的決定出爐後，周邊國家擔心放射性物質會被海洋生物吃下，最後進到人類的肚子內，許多人開始拒買日本水產品，中國則在同一天公布，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護群眾生命健康，將全面暫停進口原產地為日本的水產品。

這樣的舉措無疑重挫日本水產品，盛行扇貝養殖的北海道森町，許多經過加工的乾貝，都是出口到中國，為了幫助漁民，森町鎮政府決計劃出資收購這些無法出口、存放在工廠冷凍庫的乾貝，免費提供給有向森町鎮聯繫的地方政府，作為當地中小學的營養午餐。

政府提供上限1億日圓作經費

這些收購的經費，將由日本政府提供上限1億日圓（約527萬港元）的風評被害基金出資，若森町鎮議會在下個月順利通過補充預算法案，在年底前學生們就可以在營養午餐中見到乾貝的身影。

除了森町鎮出手相助外，北海道知事鈴木直道12日宣布，縣政府餐廳中，9月14日至10月31日間，每周二限量供應100份600日圓（約31.6港元）乾貝套餐，縣政府旁的北海道議會餐廳，也將於9月19日至10月6日平日，推出一份770日圓（約40.6港元）的「德澤乾貝蕎麥麵」和「奶油烤乾貝套餐」等菜單，鼓勵人們多多購買，用行動支持北海道。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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