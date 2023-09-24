福島核污水｜北海道10萬份乾貝無法出口中國　轉供中小學製「營養午餐」

日本在8月24日，啟動福島核廢水排海，為表抗議，中國於同日宣布全面暫停進口日本水產品，重挫日本漁民，北海道森町宣布，將免費提供無法出口的乾貝，給全國各地學校製作營養午餐，總數多達10萬份。

中國暫停進口日本水產品

排放核廢水的決定出爐後，周邊國家擔心放射性物質會被海洋生物吃下，最後進到人類的肚子內，許多人開始拒買日本水產品，中國則在同一天公布，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護群眾生命健康，將全面暫停進口原產地為日本的水產品。

這樣的舉措無疑重挫日本水產品，盛行扇貝養殖的北海道森町，許多經過加工的乾貝，都是出口到中國，為了幫助漁民，森町鎮政府決計劃出資收購這些無法出口、存放在工廠冷凍庫的乾貝，免費提供給有向森町鎮聯繫的地方政府，作為當地中小學的營養午餐。