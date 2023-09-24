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國際
2023-09-24 14:45:43

福島核污水｜南韓在野黨魁李在明同意開始進食　結束為期24天絕食抗議

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共同民主黨發言人姜善宇23日在國會召開的記者會上表示，民主黨黨務委員會22日已進行表決，通過要求李在明中斷絕食的相關提案，除此之外，醫療團隊也建議，絕食已經嚴重危害了李在明的健康，絕食10至14天後，人體健康會受到不可逆的損害，應該立即停止。

南韓共同民主黨黨魁李在明，為了抗議總統尹錫悅上任後施政不當，從8月31日起開始進行絕食抗議，9月18日身體出現不適送醫，經過各方勸說後，李在明終於同意從23日開始進食，結束為期24天的抗議活動。

李在明涉貪案將在法院聆訊

共同民主黨發言人姜善宇23日在國會召開的記者會上表示，民主黨黨務委員會22日已進行表決，通過要求李在明中斷絕食的相關提案，除此之外，醫療團隊也建議，絕食已經嚴重危害了李在明的健康，絕食10至14天後，人體健康會受到不可逆的損害，應該立即停止。

至於李在明涉貪一案，26日法院舉行逮捕必要性審查，他本人將與醫療團隊討論後，再決定身體狀況是否可以出席。

不滿尹錫悅政府民生經濟政策失當

李在明身為南韓反對黨民主黨的黨魁，因為不滿尹錫悅政府民生經濟政策失當、新聞自由遭到威脅，同時又對梨泰院人踩人案沒有深入究責，對於近期日本排放核廢水一事也沒有採取強硬的反對態度，因此才萌生絕食抗議的念頭。

8月31日，李在明在就任一周年記者會上，宣布開始無限期禁食，然後在國會大廈前搭建帳篷開始絕食，到了第14天，李在明轉移陣地到總部的黨代表辦公室內，19天後由於李在明健康狀況惡化，被黨員緊急送至首爾汝矣島聖母醫院急救，接着轉院到首爾中浪區綠色醫院，只接受靜脈輸液，仍堅持不進食。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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