福島核污水｜南韓在野黨魁李在明同意開始進食　結束為期24天絕食抗議

共同民主黨發言人姜善宇23日在國會召開的記者會上表示，民主黨黨務委員會22日已進行表決，通過要求李在明中斷絕食的相關提案，除此之外，醫療團隊也建議，絕食已經嚴重危害了李在明的健康，絕食10至14天後，人體健康會受到不可逆的損害，應該立即停止。

南韓共同民主黨黨魁李在明，為了抗議總統尹錫悅上任後施政不當，從8月31日起開始進行絕食抗議，9月18日身體出現不適送醫，經過各方勸說後，李在明終於同意從23日開始進食，結束為期24天的抗議活動。

李在明涉貪案將在法院聆訊

共同民主黨發言人姜善宇23日在國會召開的記者會上表示，民主黨黨務委員會22日已進行表決，通過要求李在明中斷絕食的相關提案，除此之外，醫療團隊也建議，絕食已經嚴重危害了李在明的健康，絕食10至14天後，人體健康會受到不可逆的損害，應該立即停止。

至於李在明涉貪一案，26日法院舉行逮捕必要性審查，他本人將與醫療團隊討論後，再決定身體狀況是否可以出席。