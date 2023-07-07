福島核污水︱南韓政府報告承認合國際標準　格羅西赴韓解釋IAEA報告

南韓政府在今日（7日）公布由自己親自進行，對日本福島第一核電廠排出的核處理水進行的調查報告，報告承認有關的處理水符合國際的標準，而且不會對南韓構成威脅。而國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi），今日亦轉到南韓與相關人士會面並解釋IAEA的報告內容。
南韓政府在今年5月，派專家考察團到日本視察有關的排放設備，並與日本相關組織交換意見。負責有關調查的部門室長方文圭公布有關結果指，日本按照計劃排放將符合標準。報告又指，有關的放射性物質流入南韓水域的濃度的影響，只有十萬分一，在科學上基本沒有影響。
南韓政府指，報告顯示有關的排放對南韓的水產不會造成影響，國民可放心食用。而政府亦會在與日本鄰近的公海的8處地點，每個月進行放射性物質的調查追蹤。
南韓近8成人表示擔心
南韓近日仍有不少人抗議日本排放核處理水，政府因此不斷提出科學證據希望緩解國民的不安。而根據南韓的蓋洛普民意研究，在上月30日的調查顯示，南韓有多達78%的人對有關的處理水表示擔心。
另外，IAEA總幹事格羅西已抵達南韓，預料會與南韓核安全委員會主席以及南韓外相朴振會面。交代有關IAEA對日本排放核處理水作出的調查報告。