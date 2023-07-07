福島核污水︱南韓政府報告承認合國際標準　格羅西赴韓解釋IAEA報告

南韓政府在今日（7日）公布由自己親自進行，對日本福島第一核電廠排出的核處理水進行的調查報告，報告承認有關的處理水符合國際的標準，而且不會對南韓構成威脅。而國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi），今日亦轉到南韓與相關人士會面並解釋IAEA的報告內容。

南韓政府在今年5月，派專家考察團到日本視察有關的排放設備，並與日本相關組織交換意見。負責有關調查的部門室長方文圭公布有關結果指，日本按照計劃排放將符合標準。報告又指，有關的放射性物質流入南韓水域的濃度的影響，只有十萬分一，在科學上基本沒有影響。