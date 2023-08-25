福島核污水｜南韓示威者闖入日本大使館所在大樓　至少16人被捕

記者彭巧蓁／綜合報道

日本東京電力公司在24日下午1點開始排放福島核廢水，有不滿的韓國民眾到首爾的日本大使館前抗議，不料活動變調，有部分激動的抗議人士竟試圖闖入。

據《紐約郵報》報道，24日在南韓首爾的日本大使館前，有民眾發起了抗議日本排放核廢水入海的活動，其間有部分成員試圖闖入大使館所在大樓，遭到韓國警方逮捕。

「大海不是日本的垃圾桶」

日本東京電力公司24日上午舉行記者會，向外界說明由於稀釋後的核廢水氚濃度為每公升43至63貝克，遠低於標準值，且天氣條件良好，因此將照原定計劃在下午1點開始排放。

而幾乎是同一時間，南韓民眾前往首爾的日本大使館大樓進行抗議活動，據悉這些抗議人士大多為年輕人，他們到達大使館所在的8樓，並懸掛了譴責日本排放核廢水的布條，上面寫着：「大海不是日本的垃圾桶」、「立即停止排放受污染的水」。