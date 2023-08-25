福島核污水｜南韓示威者闖入日本大使館所在大樓　至少16人被捕

記者彭巧蓁／綜合報道
日本東京電力公司在24日下午1點開始排放福島核廢水，有不滿的韓國民眾到首爾的日本大使館前抗議，不料活動變調，有部分激動的抗議人士竟試圖闖入。
據《紐約郵報》報道，24日在南韓首爾的日本大使館前，有民眾發起了抗議日本排放核廢水入海的活動，其間有部分成員試圖闖入大使館所在大樓，遭到韓國警方逮捕。
「大海不是日本的垃圾桶」
日本東京電力公司24日上午舉行記者會，向外界說明由於稀釋後的核廢水氚濃度為每公升43至63貝克，遠低於標準值，且天氣條件良好，因此將照原定計劃在下午1點開始排放。
而幾乎是同一時間，南韓民眾前往首爾的日本大使館大樓進行抗議活動，據悉這些抗議人士大多為年輕人，他們到達大使館所在的8樓，並懸掛了譴責日本排放核廢水的布條，上面寫着：「大海不是日本的垃圾桶」、「立即停止排放受污染的水」。
IAEA：健康影響微乎其微
現場的《路透社》攝影師目擊到警方將抗議者從大樓裏拖出來，然後將他們捆綁到一輛巴士上。報道稱，警方起碼逮捕了16人。
即使國際原子能總署（IAEA）和許多外國專家已經評估，福島核廢水排放對環境和人類健康造成的影響微乎其微，但此舉仍然造成亞洲鄰國甚至日本漁民的恐慌和擔憂。
一名南韓民眾受訪時表示，她打算停止吃海鮮，因為她對排放福島核廢水的安全性深感不信任。而中國海關總署也發布公告，對原產地為日本的水產品採取緊急措施，即日起全面暫停日本水產品進口。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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