福島核污水｜南韓總統尹錫悅吃海鮮釋食安疑慮 總統府餐廳天天提供海鮮菜餚

福島核污水｜南韓政府沒強烈反對日本排放核污水

南韓政府則表示，日方排放計劃在科學上、技術上都沒有問題，但公眾對於水產和海洋污染的疑慮仍高。

總統府表示，尹錫悅周一在與總理韓德洙的每周例會午餐中享用海鮮。此外，總統府餐廳的員工午餐菜單中也有魚生。

總統府發聲明指：「總統府決定在我們餐廳的午餐菜單中，天天提供南韓海鮮，為期一周，從28日開始，希望我們的民眾購買我們安全的水產，不要擔心。」