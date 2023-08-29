福島核污水｜南韓總統尹錫悅吃海鮮釋食安疑慮 總統府餐廳天天提供海鮮菜餚

日本開始將福島核污水排放入海，引發南韓民眾對海鮮的食安疑慮。總統府周一(28日)表示，總統尹錫悅當日午餐飽嚐海鮮。尹錫悅此舉旨在釋除民眾疑慮。
日本上周四(24日)開始排放核污水，引發日本國內和鄰近國家抗議。中國尤其憤怒，隨即宣布全面禁止日本水產進口。
福島核污水｜南韓政府沒強烈反對日本排放核污水
南韓政府則表示，日方排放計劃在科學上、技術上都沒有問題，但公眾對於水產和海洋污染的疑慮仍高。
總統府表示，尹錫悅周一在與總理韓德洙的每周例會午餐中享用海鮮。此外，總統府餐廳的員工午餐菜單中也有魚生。
總統府發聲明指：「總統府決定在我們餐廳的午餐菜單中，天天提供南韓海鮮，為期一周，從28日開始，希望我們的民眾購買我們安全的水產，不要擔心。」
福島核污水｜漁業界憂水產銷量大跌
然而，漁業界仍擔憂水產消費將大減。根據南韓民調機構Media Research7月調查顯示，儘管政府保證將密切監控日本核污水，仍有62%受訪南韓民眾表示，一旦日本開始排放，他們將減少或不買海鮮。
首爾最大魚市鷺梁津水產市場的55歲攤商Kim Hi-soo說：「我們一名熟客幾天前來跟我們說，他要在(核污水)擴散前盡量買。一想到我們未來幾個月將面臨的(銷售)大跌，就傷心。」
韓德洙上周四表示，公眾疑慮未降前，將維持對福島水產的進口禁令。