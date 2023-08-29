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國際
2023-08-29 11:21:40

福島核污水｜南韓總統尹錫悅吃海鮮釋食安疑慮 總統府餐廳天天提供海鮮菜餚

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福島核污水｜尹錫悅在與韓德洙的每周例會午餐中，特意安排海鮮菜式。(互聯網)

福島核污水｜尹錫悅在與韓德洙的每周例會午餐中，特意安排海鮮菜式。(互聯網)

日本開始將福島核污水排放入海，引發南韓民眾對海鮮的食安疑慮。總統府周一(28)表示，總統尹錫悅當日午餐飽嚐海鮮。尹錫悅此舉旨在釋除民眾疑慮。

日本上周四(24)開始排放核污水，引發日本國內和鄰近國家抗議。中國尤其憤怒，隨即宣布全面禁止日本水產進口。

福島核污水｜南韓政府沒強烈反對日本排放核污水

南韓政府則表示，日方排放計劃在科學上、技術上都沒有問題，但公眾對於水產和海洋污染的疑慮仍高。

總統府表示，尹錫悅周一在與總理韓德洙的每周例會午餐中享用海鮮。此外，總統府餐廳的員工午餐菜單中也有魚生。

總統府發聲明指：「總統府決定在我們餐廳的午餐菜單中，天天提供南韓海鮮，為期一周，從28日開始，希望我們的民眾購買我們安全的水產，不要擔心。」

福島核污水｜首爾上周六有大型示威，抗議日本排放核污水。(資料圖片)

福島核污水｜首爾上周六有大型示威，抗議日本排放核污水。(資料圖片)

福島核污水｜漁業界憂水產銷量大跌

然而，漁業界仍擔憂水產消費將大減。根據南韓民調機構Media Research7月調查顯示，儘管政府保證將密切監控日本核污水，仍有62%受訪南韓民眾表示，一旦日本開始排放，他們將減少或不買海鮮。

首爾最大魚市鷺梁津水產市場的55歲攤商Kim Hi-soo說：「我們一名熟客幾天前來跟我們說，他要在(核污水)擴散前盡量買。一想到我們未來幾個月將面臨的(銷售)大跌，就傷心。」

韓德洙上周四表示，公眾疑慮未降前，將維持對福島水產的進口禁令。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

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