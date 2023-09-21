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國際
2023-09-21 16:50:12

福島核污水｜受中國水產禁令影響 日本8月對中國食品出口按年暴跌逾4成

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圖為產自福島的水產品。(資料圖片)

圖為產自福島的水產品。(資料圖片)

日本上月24日開始排放福島核污水入海，引發中國政府不滿，隨即宣布全面禁止日本水產品進口。日本財務省周三(20)公布8月份貿易統計初值顯示，包括水產品在內的食品對中國出口為141.86億日圓(7.48億港元)，按年減41.2%，創下近12年來最大跌幅。

福島核污水｜中日貿易受政治因素影響

財務省認為，有關數據是受到排放福島核污水後，中國全面停止進口日本水產品的影響。日媒分析指，中方反制措施的影響已開始浮現，而且影響今後有可能進一步擴大。日本第一生命經濟研究所經濟學家大柴千智分析指，「8月份數據揭示了影響日中貿易的政治因素」，《日經亞洲》補充，大柴千智指的是中國禁止進口日本水產品，以及日本723日起實施尖端半導體出口管制措施。

福島核污水｜去年中國是日本海產出口最大市場

《日經亞洲》指出，對中國出口約佔日本出口總量的20%。據日本水產廳數據，中國是日本去年海產出口的最大單一市場，出口額達871億日圓(45.9億港元)，最受歡迎的包括扇貝、吞拿魚、海膽、鯛魚和海參等。

南韓民眾早前抗議日本排放核污水，把反核標誌貼在魚類造型道具上。(資料圖片)

南韓民眾早前抗議日本排放核污水，把反核標誌貼在魚類造型道具上。(資料圖片)

福島核污水｜分析：日本應開拓其他市場

關於半導體管制，《日本經濟新聞》分析指，中國最終將能自行生產先進半導體製造設備。日本大和總研經濟學家岸川和馬指出，日本半導體設備製造商有必要發展其他市場，以填補中國市場的缺口，「這些公司可能已在努力開拓銷售渠道，但現在只完成了一半」。

此外，排放核污水的影響也波及旅遊業。《朝日新聞》報道，儘管中國於8月把日本列入恢復出境旅行團遊第3批國家名單，但日本未能因此增加外國遊客數量。日本官方周三公布的估算數據顯示，8月份訪日外國遊客總數215.69萬，恢復至2019年同期的85.6%，其中中國遊客36.41萬，雖比上一個月增加6.6%，但僅為2019年同期的36.4%

圖為福島出產的魚生。(資料圖片) 福島核電廠排放核污水，引發中國不滿。(資料圖片)

港府因應日本排放核污水實施管制：

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）
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