福島核污水｜受中國水產禁令影響 日本8月對中國食品出口按年暴跌逾4成

日本上月24日開始排放福島核污水入海，引發中國政府不滿，隨即宣布全面禁止日本水產品進口。日本財務省周三(20日)公布8月份貿易統計初值顯示，包括水產品在內的食品對中國出口為141.86億日圓(約7.48億港元)，按年減41.2%，創下近12年來最大跌幅。

福島核污水｜中日貿易受政治因素影響

財務省認為，有關數據是受到排放福島核污水後，中國全面停止進口日本水產品的影響。日媒分析指，中方反制措施的影響已開始浮現，而且影響今後有可能進一步擴大。日本第一生命經濟研究所經濟學家大柴千智分析指，「8月份數據揭示了影響日中貿易的政治因素」，《日經亞洲》補充，大柴千智指的是中國禁止進口日本水產品，以及日本7月23日起實施尖端半導體出口管制措施。

福島核污水｜去年中國是日本海產出口最大市場

《日經亞洲》指出，對中國出口約佔日本出口總量的20%。據日本水產廳數據，中國是日本去年海產出口的最大單一市場，出口額達871億日圓(約45.9億港元)，最受歡迎的包括扇貝、吞拿魚、海膽、鯛魚和海參等。