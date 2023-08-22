福島核污水｜周四核污水排海 外交部：已向日方提出嚴正交涉

在中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，日本今日宣佈，最早將於8月24日開始排放福島核污染水。中方對此有何回應？是否會對日本輸華商品採取進一步行動？

對此，發言人汪文斌表示，日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，執意宣布將於8月24日啟動福島核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕于全人類長遠福祉之上，此舉極端自私，極不負責任。中方嚴重關切並強烈反對，已向日方提出嚴正交涉。