福島核污水︱國際原子能機構報告為排放核污水「開綠燈」中方警告日本︰不能作「護身符」須承擔一切後果

日本福島核污水排放惹各方關注，在中韓及日本國內聲音反對下，訪日的國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)，今天提交IAEA調查報告，指日本福島核污水排出大海符合國際標準，預料日本政府將公布排放核污水日期。在北京，外交部發言人重申反對日方排放核污水的立場，警告日本不要把IAEA的報告當成「護身符」或「通行證」。

外交部發言人表示，中方注意到國際原子能機構就日本核污染水排海方案發佈的綜合評估報告，指報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。中方對機構倉促出台報告表示遺憾。

發言人並稱，中方認為機構報告不能成為日方排放核污水的「護身符」和「通行證」，指IAEA因授權所限，沒有審查日方排海方案的正當合法性，沒有評估日方淨化裝置的長期有效性，沒有確證日核污染水資料的真實準確性，相關結論存在較大局限性和片面性。發言人指，中方注意到格羅西稱IAEA是日本政府請求開展審查評估，絕不是為日方排放核污水背書。

