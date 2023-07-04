福島核污水︱國際原子能機構報告為排放核污水「開綠燈」中方警告日本︰不能作「護身符」須承擔一切後果

日本福島核污水排放惹各方關注，在中韓及日本國內聲音反對下，訪日的國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)，今天提交IAEA調查報告，指日本福島核污水排出大海符合國際標準，預料日本政府將公布排放核污水日期。在北京，外交部發言人重申反對日方排放核污水的立場，警告日本不要把IAEA的報告當成「護身符」或「通行證」。
外交部發言人表示，中方注意到國際原子能機構就日本核污染水排海方案發佈的綜合評估報告，指報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。中方對機構倉促出台報告表示遺憾。
發言人並稱，中方認為機構報告不能成為日方排放核污水的「護身符」和「通行證」，指IAEA因授權所限，沒有審查日方排海方案的正當合法性，沒有評估日方淨化裝置的長期有效性，沒有確證日核污染水資料的真實準確性，相關結論存在較大局限性和片面性。發言人指，中方注意到格羅西稱IAEA是日本政府請求開展審查評估，絕不是為日方排放核污水背書。
福島核污水｜中方︰IAEA報告未解答多個安全問題
發言人又指，日方出於經濟成本考慮，無視國際社會關切和反對，執意決定將核污水排海，將太平洋當作「下水道」，稱無論報告內容如何，都無法改變日方未來30年將上百萬噸的福島核污染水持續向太平洋排放。中方質疑，日方的淨化裝置能否保持長期有效、國際社會能否及時掌握超標排放的情況，以及放射性核素長期累積和富集，會給海洋生態環境、食品安全和公眾健康造成甚麼影響等問題，指IAEA的報告並未給出答案。
發言人批評，12年前，日方因為福島核事故得到全世界支援，12年後卻選擇將核污染風險轉嫁給全人類，指《聯合國海洋法公約》規定了保護和保全海洋環境的義務，1972年《倫敦傾廢公約》禁止通過海上人工構築物向海洋傾倒放射性廢物，日方做法違背國際道義責任和國際法義務。
發言人稱，中方再次敦促日方停止核污染水排海計畫，切實以科學、安全、透明的方式進行處置。如果日方一意孤行，必須為此承擔一切後果。中方敦促日方配合國際原子能機構，儘快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。