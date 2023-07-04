福島核污水︱國際原子能機構報告稱符合國際標準　日本反駁中國指控缺乏事實根據

IAEA今日就日本排放核處理水的事發表報告，指日本計劃將儲存的核處理水在稀釋後排出大海，符合IAEA的安全標準。格羅西今日將有關報和交予岸田，而組織指報告表明有關處理水排出後，對環境及人體影響極微。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi），今日（4日）抵達日本與日本首相岸田文雄及外相林芳正進行會議，同時格羅西提交IAEA的調查報告指日本將福島第一核電廠的核處理水排出大海，符合國際標準，並指有關報告是「科學及中立」。

IAEA表示，有關的報告是機構的工作組過去兩年的工作成果，工作組由多位頂尖的專家組成，並獲得11個國家的核安全專家認證。機構指，工作組審查過日本的計劃是否符合機構的安全標準。格羅西表示：「基於綜合的評估，IAEA結論是日本採用的ALPS處理水排放方式，是符合國際安全標準。

機構表示，在日本2021年4月提出排放計劃，已要求機構進行有關的安全審視。IAEA指在過去兩年，有關的工作小組提出了5項的目標予日本，並發表過6份技術報告，並與日本政府、東京電力公司以及福島第一核電廠方面進行會議進行分析，而小組亦已經多次到日本東部查看有關排放的準備工作。格羅西指出，有關的報告是IAEA的一個重要里程碑，同時也是相關工作的開始。

IAEA提供網上監察

格羅西表示：「IAEA會繼續提供透明度予國際社會，以具備事實基礎及科學資源予相關持份者了解有關進展。」組織亦將會繼續監察事件，而他們會持續在地監察以及在網頁上提供線上的監察。格羅西表示：「會確保有關的國際標準會持續數十年，對日本政府及東京電力都適用。」

日本內閣官房長官松野博一在下午的例行記者會上，被問到有關中國駐日大使吳江浩要求停止排放核處理水的要求。松野回應指：「中國所發放對於ALPS處理水的內容，的內容與事實不符。日本已經多次提出科學的根據作出適當的反駁。」松野表示不會對中國的發言作出回應，又表示日本會按環境的健康及安全的考慮，作出適當的行動。他又表示：「強烈敦促中國方面，以科學的觀點進行討論。」