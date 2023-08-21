福島核污水｜岸田文雄稱最快周四排海 外交部：強推嚴重失信之舉

日本福島核污水排海引起國內外反對聲音，尤是日本漁民擔心會損害日本海產的聲譽。首相岸田文雄今日與日本全國漁業協會聯合會及福島縣漁業聯合會的高層會晤後，日本放送協會(NHK)報道指，岸田稱福島第一核電站核污水最早將於周四(8月24日)起排海，目前相關準備工作進入最後階段。政府內閣明日舉行會議，將為福島核污水的排海具體時間作最終「拍板」。在北京，外交部指日本強推福島污水排海計劃是「嚴重的失信之舉」。

福島核污水｜外交部：核污水一旦排海，就會覆水難收

外交部發言人汪文斌稍早在例行記者會上稱，中方已多次就日本政府強推福島核污染水排海計劃表明嚴正立場。日本政府無視國內外反對呼聲，不顧國際社會對排海計劃正當性、合法性、安全性的質疑，漠視排海計劃損害全球海洋環境和人類健康的風險，執意推進核污染水排海計劃，是極端自私和不負責任的。中方對此表示嚴重關切，將密切關注事態發展。

汪文斌指出，在2015年，日本政府在書面文件中向福島縣漁業聯合會鄭重承諾，沒有得到利益攸關方的理解前，不會對核污水採取任何處置措施。時至今日，包括福島縣漁業組織在內的大量日本民眾，依然強烈反對排海決定。日本共同社20日的最新民調顯示，88.1%的受訪者擔心排海計劃損害日本形象和潛在經濟利益。81.9%的受訪者認為日本政府的解釋不充分，日本政府卻輕描淡寫的表示排海是長期的事情，要從長期的角度來應對漁民的憂慮。日本政府這種背棄承諾，出爾反爾的做法，失信於國內民眾，也失信於國際社會。

汪文斌指，核污水一旦排海，就會覆水難收。中方敦促日方正視國內民眾及國際社會的正當合理關切，不要作出錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃。