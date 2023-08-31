福島核污水｜岸田文雄稱為日本水產尋新出路　訪日中國旅客：對我們沒有問題

日本首相岸田文雄今日（31日）到訪東京的豊州市場，他在今日下午表示將會就中國禁止輸入日本水產措取緊急支援對策，當中包括加強日本水產在日本國內的銷售，以及為日本水產尋找中國以外的市場。而美國的駐日本大使今日亦出訪福島縣，展示對日本的支持。 岸田在今日下午表示，會為中國禁止日本水產進口作出抗議，同時為日本的業界提供緊急的支援。他表示：「今次的禁止進口，對於依賴中國市場的水產如扇貝等有特定的影響。我們將會跨過禁止進口帶來的混亂，創造不依賴中國市場，可持續而安定發展的事業。」岸田表示，具體的支援包括是擴大在國內的消費、尋找中國以外的新市場，並為有關行動作出費用上的支援。岸田表示，會指示內閣官員在下星期提出支援的措施，並動用政府的預備費用作出支援。

美駐日大使訪福島讚揚日本 另外，美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）今日到訪福島縣的相馬市，並品嘗當地的水產等食物。他在當地接受傳媒訪問時批評「福島的處理水，比中國國內的核電廠排水安全」，伊曼紐爾又讚揚日本的處理水「是國際化、嚴格按照科學和透明的。」他又指美國政府會繼續支持日本，並會繼續進口日本的水產。 雖然有指在日本排放處理水後，大量中國旅客取消赴日行程。不過日本媒體就訪問仍然到訪日本的中國旅客，有在山梨縣忍野八海的中國觀光客表示：「很好呀，已經5年沒有來了，這裡沒有怎麼改變。」他們又表示在一個星期就花了50萬日圓（約2.68萬港元），當中包括購買日本的桃以及清酒作紀念。而在東京都內，仍有中國旅客光顧當地的迴轉壽司，店內包括北海道的貝殼及靜岡的魚穫，一對中國的一家三口受訪表示很喜歡吃新鮮的日本壽司，在入店10分鐘已吃10碟。