福島核污水｜指中國人向日本人打騷擾電話 日本駐華大使館要求中方嚴肅處理「犯罪行為」

福島核污水｜日本駐中國大使館指，日本排放核污水後，日本個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話。(互聯網、美聯社)

日本駐中國大使館周六(26日)表示，因日本排放福島第一核電廠經處的核污水入海，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，對此，使館強調這是「犯罪行為」，要求中國政府作出「嚴肅處理」。

日本駐華大使館官方微博周六下午發文表示，關於向海洋排放核處理水一事，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，形容「這是犯罪行為」。

福島核污水｜福島餐廳一日接千個騷擾電話

日本使館強調，如果被騷擾的對象是商店，極有可能造成經濟損失，如果是急救醫療機構，則事關人命。使館已要求中國政府依法作出「嚴肅處理」。一名福島商人告訴日本共同社，他的4間餐廳和甜品店在上周五(25日)收到約1,000個來電，其中大多數來自中國，他的商店不得不拔掉電話線。

福島核污水｜日本使館評論區被中國網民灌爆

日本使館披露一張源自抖音的截圖，顯示手機正撥打日本的電話號碼，疑似是中國網民號召「給小日本打電話」，抗議日本排放核污水。

但也有網絡截圖顯示，日本使館發文下方的評論區，瞬間遭數以千計的中國網民洗版留負評，不少人留下粗言穢語，質疑說有人電話騷騷是日本「自導自演」。

對此，日本使館官微已開啟評論精選，屏蔽所有文章評論區的留言。