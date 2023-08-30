福島核污水｜新宿居酒屋向中國人表明用福島食材　內地直播主踩場報警惹網民批評(有片)

日本排放核處理水一事，在國內引起反日的浪潮。而在日本，新宿的一間居酒屋因為不滿中國限制日本食材輸入，店主在店外的黑板就寫上「致中國人，本店全部使用福島縣產食材」。結果事件引起一名在日的中國人聲言不滿並報警，雖然警員勸說沒有歧視問題，不過店主最後為免麻煩還是改了內容。然而事件引起日本網民不滿，原因是這位中國男子，過去曾嘲笑廣島原爆是「廣島特產」。
這間叫「花醬」的居酒屋位於新宿御苑，店主不時會在店外的黑板發表個人意見。就在近日，他在店外黑板寫上「致中國人，本店全部使用福島縣產食材」而引起關注。不過就在周二（29日），一名中國直播主「油頭四六分」前往店外，並聲稱遭受到歧視而致電日本的緊急熱線報警。在警員到場，最初沒能找到店主。雖然警察向直播主表示，店東的意思不過是說店內使用福島食材而已，並不存在歧視。
【悲報】在日中国人が「中国人へ、当店の食材は全て福島県産です」という看板があったお店に行って「差別だ！」と通報— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) August 29, 2023
あらかじめトラブルを避ける為に先手を打っていただけで差別じゃないだろ！
文句ばっかいってんじゃないよ！#通報 #中国人 #福島県産pic.twitter.com/wa4ZYTLbFL https://t.co/7sqf7kkSmO
其後，梳起一頭「飛機頭」的店東回到店時，與警察商談，雖然警察仍向直播主解釋不算是歧視。但有一位自稱為日本「律師」的老年男子路過，和應那位直播主，指店東的說法可能有點過份，又指直播主可循民事與店東訴訟，以確定是否歧視。而店主之後因為避免麻煩，把黑板改為祝賀在田徑世錦賽，獲得金牌的日本女子標槍選手北口榛花。警察就再指事件可以告一段落，然而直播主就在國內影片網站Bilibili上呼籲，中國人在外國遇到這樣情況就得報警。
網民讚店東的髮型
然而影片雖然在國內網絡獲得支持，但在X（前身Twitter）就被日本網民的批評。有人認為這是浪費警力，是對緊急電話的滋擾，又有網民指新宿警察再次向中國人讓步是屈辱。也有人認為，如果店主不是寫「致中國人」，而是用「致中國的客人」就可以避免自稱律師所說的問題。不過也有網民對店東表示支持，尤其是看到店東的「飛機頭」，覺得他很時尚，並表示喜歡了這家店。
中國男被曝過去嘲廣島原爆
而之後，也有網民發現「油頭四六分」過去也有挑釁日本的言論。他在一條影片中，稱「廣島的特產是原子彈」。這事件更引發日本網民的不滿，有網民認為應該將這位直播主驅離日本。也有人直斥他是「寄生蟲」，另外也有日本網民指，應該對「敵國」的公民採取相同的禁止入境政策，以避免與他們有任何的交集。亦有人重提之前另一位專找日本人麻煩的美國網紅Johnny Somali。