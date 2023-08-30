福島核污水｜新宿居酒屋向中國人表明用福島食材　內地直播主踩場報警惹網民批評(有片)

日本排放核處理水一事，在國內引起反日的浪潮。而在日本，新宿的一間居酒屋因為不滿中國限制日本食材輸入，店主在店外的黑板就寫上「致中國人，本店全部使用福島縣產食材」。結果事件引起一名在日的中國人聲言不滿並報警，雖然警員勸說沒有歧視問題，不過店主最後為免麻煩還是改了內容。然而事件引起日本網民不滿，原因是這位中國男子，過去曾嘲笑廣島原爆是「廣島特產」。

這間叫「花醬」的居酒屋位於新宿御苑，店主不時會在店外的黑板發表個人意見。就在近日，他在店外黑板寫上「致中國人，本店全部使用福島縣產食材」而引起關注。不過就在周二（29日），一名中國直播主「油頭四六分」前往店外，並聲稱遭受到歧視而致電日本的緊急熱線報警。在警員到場，最初沒能找到店主。雖然警察向直播主表示，店東的意思不過是說店內使用福島食材而已，並不存在歧視。

其後，梳起一頭「飛機頭」的店東回到店時，與警察商談，雖然警察仍向直播主解釋不算是歧視。但有一位自稱為日本「律師」的老年男子路過，和應那位直播主，指店東的說法可能有點過份，又指直播主可循民事與店東訴訟，以確定是否歧視。而店主之後因為避免麻煩，把黑板改為祝賀在田徑世錦賽，獲得金牌的日本女子標槍選手北口榛花。警察就再指事件可以告一段落，然而直播主就在國內影片網站Bilibili上呼籲，中國人在外國遇到這樣情況就得報警。

網民讚店東的髮型

然而影片雖然在國內網絡獲得支持，但在X（前身Twitter）就被日本網民的批評。有人認為這是浪費警力，是對緊急電話的滋擾，又有網民指新宿警察再次向中國人讓步是屈辱。也有人認為，如果店主不是寫「致中國人」，而是用「致中國的客人」就可以避免自稱律師所說的問題。不過也有網民對店東表示支持，尤其是看到店東的「飛機頭」，覺得他很時尚，並表示喜歡了這家店。