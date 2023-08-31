福島核污水｜日媒反追查中國滋擾電話　來電者多為內地學生（有片）

日本政府容許福島第一核電廠外的核處理水排出以後，大量來自中國的滋擾電話，致電至日本的警察部門、政府機關，其後更滋擾到一般的商戶，令日本人感到煩擾。日本多個媒體在近日亦開始對這些電話進行反轉的追查，當中發現不少為中國的學生，他們都只不過是基於「貪好玩」或是「無聊」而作出惡作劇，然而事件引發日本網民的不滿，並提出以中國的「禁語」回應。
日本多個媒體，近日都嘗試與這些滋擾電話接觸，並發現不少其實都是在內地的年輕人。據《讀賣新聞》的報道，當中一個電話來自一名14歲的江蘇女中學生。她向記者表示，因為在社交網絡上看到有人在打滋擾電話，於是與另外5個朋友也加入，原因是覺得很刺激。記者表示，向多個有關的滋擾電話進行對話，發現都是來自10至20多歲的年輕男女，而他們不外乎是覺得「有趣」或是「空閒」。報道指，雖然對方說反對排出「處理水」的問題，但態度其實都相當輕浮。報道指，在內地的社交網絡已經開始刪除有關的帖文，估計是害怕演變成事件。
▼內地男示範滋擾日本電話▼
中国人が日本の各地に迷惑電話をかけまくる！！— 話題のツイ動画 (@itaiTikTok) August 27, 2023
原発処理水放出への抗議というより
ピンポンダッシュの感覚で楽しんでるイタズラ…
中国人の民度の低さがよく分かる。。。pic.twitter.com/wrZSBoI1Xa
▼日本ANN報道▼
少年稱滋擾只為解悶
報道又表示。一名在廣西的16歲兼職少年，曾經3次致電滋擾東京的公共機關，而他卻在回應中指「對方在哪不重要，我只是覺得很刺激」。少年表示是幾日前於內地的「抖音」見到這些滋擾電話的影片，並顯示了日本的電話號碼，於是就加入。他表示，自己對日本並不懷有怨恨，也對排放「處理水」不關心，純粹只是想在單調的日子找樂子。
另外又有一位自稱愛國份子的25歲江蘇無業青年，向廣島的酒店及東京的大學進行滋擾，並在網上發布。記者與他接觸時，男子不會日語，因此無法與電話的另一端溝通，不過他就指自己不感到為他人帶來麻煩，更反指是日本排出「處理水」為他們帶來麻煩。
▼抖音滋擾電話示範▼
処理水放出で中国から嫌がらせ電話が相次ぐ…— 話題のツイ動画 (@itaiTikTok) August 26, 2023
中国では日本に嫌がらせで迷惑電話をかけて
動画を投稿するのが流行ってるみたいです。。。pic.twitter.com/sMizv2ifKY https://t.co/Puk2IFqp1Q
▼日本TBS電視台報道▼
學者指為人民出氣口
報道訪問東京大學的現代中國研究教授阿古智子，她表示這些滋擾電話來自社交媒體，他們不過是想藉機會吸引眼球，爭取注意。因為在中國批評日本可以獲得關注。阿古智子又表示，真正因為反日或對「處理水」不滿的人只是少數。她又指，中國政府對有關的行為不作處理，主要是因為內地失業率高企以及經濟不穩等問題，令不滿度高漲，因此藉滋擾電話作為人們抒發不滿的出氣口。
不過，對於中國的滋擾電話還是引起日本網民的不滿。有日本網民就分享一條影片，稱一位印度籍的店主把電話接通後，直接放到鐵盤內狂敲，用敲擊聲擊退他們。也有網民建議利用內地「禁語」，讓打電話的人可能也招惹麻煩。
▼聲稱印度店主反擊方法▼
みなさん周りで中国からの迷惑電話で困っている方や迷惑している方がいたら— 毎日がEveryday (@tyuumoku_) August 28, 2023
これを教えて下さいwwwww
pic.twitter.com/bkctebCo9v
▼另一個反擊方法▼
中国人の迷惑電話の対処法 pic.twitter.com/7N4uUldRWo— 魔秋 (@aki_syuto) August 30, 2023