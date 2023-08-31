福島核污水｜日媒反追查中國滋擾電話　來電者多為內地學生（有片）

日本政府容許福島第一核電廠外的核處理水排出以後，大量來自中國的滋擾電話，致電至日本的警察部門、政府機關，其後更滋擾到一般的商戶，令日本人感到煩擾。日本多個媒體在近日亦開始對這些電話進行反轉的追查，當中發現不少為中國的學生，他們都只不過是基於「貪好玩」或是「無聊」而作出惡作劇，然而事件引發日本網民的不滿，並提出以中國的「禁語」回應。

日本多個媒體，近日都嘗試與這些滋擾電話接觸，並發現不少其實都是在內地的年輕人。據《讀賣新聞》的報道，當中一個電話來自一名14歲的江蘇女中學生。她向記者表示，因為在社交網絡上看到有人在打滋擾電話，於是與另外5個朋友也加入，原因是覺得很刺激。記者表示，向多個有關的滋擾電話進行對話，發現都是來自10至20多歲的年輕男女，而他們不外乎是覺得「有趣」或是「空閒」。報道指，雖然對方說反對排出「處理水」的問題，但態度其實都相當輕浮。報道指，在內地的社交網絡已經開始刪除有關的帖文，估計是害怕演變成事件。 ▼內地男示範滋擾日本電話▼

▼日本ANN報道▼

少年稱滋擾只為解悶 報道又表示。一名在廣西的16歲兼職少年，曾經3次致電滋擾東京的公共機關，而他卻在回應中指「對方在哪不重要，我只是覺得很刺激」。少年表示是幾日前於內地的「抖音」見到這些滋擾電話的影片，並顯示了日本的電話號碼，於是就加入。他表示，自己對日本並不懷有怨恨，也對排放「處理水」不關心，純粹只是想在單調的日子找樂子。 另外又有一位自稱愛國份子的25歲江蘇無業青年，向廣島的酒店及東京的大學進行滋擾，並在網上發布。記者與他接觸時，男子不會日語，因此無法與電話的另一端溝通，不過他就指自己不感到為他人帶來麻煩，更反指是日本排出「處理水」為他們帶來麻煩。 ▼抖音滋擾電話示範▼

▼日本TBS電視台報道▼

學者指為人民出氣口 報道訪問東京大學的現代中國研究教授阿古智子，她表示這些滋擾電話來自社交媒體，他們不過是想藉機會吸引眼球，爭取注意。因為在中國批評日本可以獲得關注。阿古智子又表示，真正因為反日或對「處理水」不滿的人只是少數。她又指，中國政府對有關的行為不作處理，主要是因為內地失業率高企以及經濟不穩等問題，令不滿度高漲，因此藉滋擾電話作為人們抒發不滿的出氣口。 不過，對於中國的滋擾電話還是引起日本網民的不滿。有日本網民就分享一條影片，稱一位印度籍的店主把電話接通後，直接放到鐵盤內狂敲，用敲擊聲擊退他們。也有網民建議利用內地「禁語」，讓打電話的人可能也招惹麻煩。 ▼聲稱印度店主反擊方法▼

▼另一個反擊方法▼