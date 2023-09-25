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國際
2023-09-25 17:43:52

福島核污水｜日媒：中國漁民日本近海捕魚屬「中國製造」 質疑禁日本海產入口意義

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日本海產

福島核污水｜中國為保障消費者安全，禁止全部日本海產入口。(路透社)

日本福島核污水排放已滿一個月，《朝日新聞》報道有中國船隻持續在日本東岸對開的北太平洋捕撈秋刀魚，日本漁船也在該區域捕魚；在日本港口卸下的就是「日本製造」，那是遭到中國禁止入口的，但由中國漁船帶回中國的秋刀魚就變成「中國製造」分銷。報道質疑中國禁止全部日本海產入口，以保障消費者安全的意義。

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福島核污水｜排污水前後中國船隻數目相約

《朝日新聞》根據全球漁業觀測站(Global Fishing Watch)追蹤全球捕魚的數據，追蹤中國船隻在北太平洋的活動情況。報道指，數據顯示在北海道根室市對開約1,000公里的國際水域，有大量中國船隻，該處是捕撈秋刀魚、鯖魚和沙甸魚的水域。在8月3日，該處有156艘中國船隻，9月19日則有162艘。在這段時間包括福島核污水於8月24日首次排放後，每天在該區水域出沒的中國船隻數目並沒有太大改變，介乎146艘至167艘之間。

報道稱，日本農林水産省也察覺中國漁船有關情況，中國船隻數量與去年同期一樣。在中國參與深海捕魚的數間公司，也向《朝日新聞》確認，他們9月仍在有關水域捕撈秋刀魚和其他魚類。自2000年起，中國和台灣等地的漁民增加在該水域捕漁，妨礙秋刀魚游向日本水域，日本漁民也開始於國際水域捕魚。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

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