福島核污水｜日媒：中國要求建立賠償機制遭日方拒絕

日本排放福島核污水入海，引發中國等鄰近國家不滿，日本共同社引述多名熟悉中日關係的消息人士報道，中國要求日本建立損害賠償機制，以因應福島核污水排海在未來可能造成的經濟損失，但這項要求遭到日本拒絕。
消息人士周二(12日)並透露，日本以國際原子能總署(IAEA)已發布報告稱核污水排海符合國際安全標準為由，拒絕中方這項要求。兩國政府持續透過外交管道交涉核污水相關問題，而北京當局似乎無意撤回建立損害賠償機制的要求。
中方把賠償制度定位為「三大機制」
消息人士透露，中國與日本政府對話並獨自建立監測系統的同時，也把損害賠償制度定位成因應核污水的「三大機制」之一。中方的高級官員去年透過多個外交管道，提出建立損害賠償機制的要求。
中方要求建立長期有效國際監測機制
此外，有關中日交涉核污水事項，如何監測核污水排海的方式成為焦點。日方主張透過IAEA監測，中方則要求獨自建立「長期有效的國際監測機制」。
日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平去年11月在美國舉行會談時，雙方同意「透過建設性協商和對話」尋求解決問題的方法。岸田當時表示，兩位領袖也確認以科學為基礎展開交涉。消息人士稱，日本與中國官方以及營運福島第一核電廠的東京電力公司1月時已召開視像會議，但沒取得明顯進展。
中國為反制福島核污水排海，去年8月底起全面停止日本水產品進口，未知禁令何時撤除。