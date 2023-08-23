福島核污水｜日官員料港府進口禁令影響大

因應福島核污水排海，香港和澳門禁止日本10個都縣的水產品進口。有日本農林水產省官員匿名向路透社稱，不會即時見到結果，但預料影響很大。香港是繼內地後，日本海產第二大市場，去年購入755億日圓(約41億港元)海產，包括珍珠出口。
福島核污水｜中國轉購俄羅斯海產
根據本農林水產省數據，內地是日本扇貝的最大買家，也是海參主要消費者，去年購入871億日圓(約47億港元)海產，佔日本海產總出口五分一。路透社稱，中國強烈譴責日本核污水排海同時，容許9間俄羅斯公司海產入口，俄羅斯與日本共享太平洋部分捕魚區。
福島核污水｜澳洲學者形容是一場「公關災難」
澳洲科廷大學(Curtin University)副教授Nigel Marks形容福島核污水是一場「公關災難」，從科學角度看，高層大氣(upper atmosphere)每天都產生氚，一年排出的福島核污水含有的氚，相等於4小時降雨落在地球的氚數量。另有澳洲學者則稱，各地核設施都有排放氚到水裡，無證據顯示影響自然環境或人類健康。
福島核污水｜外交部：與核電廠排放有別
在外交部今日的例行記者會上，有外國通訊社記者提問時稱，2021年中國核電站的記錄顯示，廢水中的氚水平超過日本核污水的水平，中方反對日本排海計劃的科學依據是甚麼。發言人汪文斌稱，日本福島核污染水是經過核電站熔化堆芯的水，這種污染水同正常的核電站廢水的排放完全不是一碼事。兩者的性質不同，來源不同，處理難度不同。日方有意把這兩者混為一談，恰恰表明了日方在這個問題上不科學，有意蒙蔽國際社會。