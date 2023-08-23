福島核污水｜日官員料港府進口禁令影響大

因應福島核污水排海，香港和澳門禁止日本10個都縣的水產品進口。有日本農林水產省官員匿名向路透社稱，不會即時見到結果，但預料影響很大。香港是繼內地後，日本海產第二大市場，去年購入755億日圓(約41億港元)海產，包括珍珠出口。

福島核污水｜中國轉購俄羅斯海產

根據本農林水產省數據，內地是日本扇貝的最大買家，也是海參主要消費者，去年購入871億日圓(約47億港元)海產，佔日本海產總出口五分一。路透社稱，中國強烈譴責日本核污水排海同時，容許9間俄羅斯公司海產入口，俄羅斯與日本共享太平洋部分捕魚區。