福島核污水︱日政府將推中韓文版影片解釋　北京女子受訪：跟團去日本食(有片)

日本外務省與東京電力，就福島第一核電廠內的核處理水排出計劃，製作了英文的解釋影片，並在網上公開。日本指，為了應對網上的虛假訊息，將會在本月之內，推出有關簡體及繁體的中文版以及韓文版本的影片。而日本媒體亦就有關問題在中國進行訪問，然而報道指不少喜歡日本料理的中國居民，都並不介意問題。

日本外務省在先後公開兩段影片，解釋有關處理水的過濾以及有關的排放計劃，並在上星期陸續上傳至互聯網。影片解釋了有關水的安全性，以及第三者機構的分析。對於中國仍指出有關的是「核污染水」，以及南韓國內仍有不安的報道，日本外務省表示，將會推出針對中國國內而推出「簡體字」以及台灣的「繁體字」版本，同時亦會有韓文版的推出。

年青人：最受影響應該是日本人

日本福岡的媒體《西日本新聞》就報道，中國官媒持續批評日方排出的核處理水的問題，以及播出當地漁民指日本污染海洋的影片，在北京的小學，甚至有教師向學生指出「日本的食品有危險」的呼籲。然而報道亦在北京對一些喜歡日本料理的居民進行街訪。有北京市的女子表示：「等到日本團體旅行解禁，就去食美味的壽司。」亦有年青人指：「向海洋排放，最受影響的應該是日本人，所以不會有健康問題吧。」

日本內閣官房長官松野博一就表示，日本政府關注中國在日本進口水產的檢測問題：「如果中國方面對日本進口食品全面進行輻射檢查，這是完全與國際社會解除限制的方向相違背。並對此表達強烈的關注。」