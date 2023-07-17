福島核污水︱日本使館明辦媒體說明南韓政府不知情　韓反對派領袖中止21日絕食

日本駐南韓大使館，計劃在明日（18日）舉行傳媒簡介，向南韓媒體說明有關福島核電廠處理水的排放問題，作出有關的介紹。然而南韓政府方面表示，未有知悉有關的說明會。而原本進行絕食的南韓在野黨正義黨代表李貞美，在經過21日絕食後宣布停止。
南韓政府在今日（17日）接受媒體的訪問時，再就有關日本排出核處理水一事進行回應。南韓國務調整室第一次長朴購然表示，日韓兩國的局長級會議正在進行工作，目前未有具體的議題及日程。對於日本有機會在8月排放，時間非常趕急，朴就表示，過去到日本方面考察，都得到日本方面的協助，相信不會構成問題。
不過有媒體就透過，日本駐韓領使館，會在明日舉行將媒體為對象的說明會，朴就表示並不知情，又指兩國沒有交換過有關意見。而南韓外交部氣候環境科學外交局局長尹鉉洙亦指，沒有與他進行過聯絡。
南韓反對黨稱與國際合作施壓
另外，南韓在野黨正義黨成員李貞美，在周日（16日）結束21日的絕食。她表示，雖然絕食行動結束，但仍會繼續阻止日方向海洋排放核污水。她曷在上月26日起，在日本駐韓使館外絕食，在本月13日，南韓另一在野黨共同民主黨的代表李在明到場探望，其表示有關問題是長期戰鬥，呼籲李貞美停止絕食，李終在周日停止絕食。
對於南韓總統尹錫悅在立陶宛與日本首相岸田文雄會面，提醒日本在排放標準超標時立即停止一事。李指尹是將自己國民的安全押注在別國首相之上。李表示，南韓會與日本的反對勢力聯同國際壓力一同向日本政府施壓。
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日揆將與漁民代表會面
日本傳媒報道，首相岸田文雄會在周三（19日）回國，在本月中將會與全國漁業協會聯會的會長會面，就有關核處理水排放計劃向漁業代表作出解釋。並根據會面結果才公布正式排放的日期。
而日本外務省官員在周日到加勒比海島國的聖文森進行訪問，並與當地進行會議的東加勒比海國家解釋有關核處理水排方及日本政府的立場。日本外務省表示，參加的7個加勒比海國家包括安堤瓜及多米尼加等都表示理解及支持。