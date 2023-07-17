福島核污水︱日本使館明辦媒體說明南韓政府不知情　韓反對派領袖中止21日絕食

日本駐南韓大使館，計劃在明日（18日）舉行傳媒簡介，向南韓媒體說明有關福島核電廠處理水的排放問題，作出有關的介紹。然而南韓政府方面表示，未有知悉有關的說明會。而原本進行絕食的南韓在野黨正義黨代表李貞美，在經過21日絕食後宣布停止。 南韓政府在今日（17日）接受媒體的訪問時，再就有關日本排出核處理水一事進行回應。南韓國務調整室第一次長朴購然表示，日韓兩國的局長級會議正在進行工作，目前未有具體的議題及日程。對於日本有機會在8月排放，時間非常趕急，朴就表示，過去到日本方面考察，都得到日本方面的協助，相信不會構成問題。

不過有媒體就透過，日本駐韓領使館，會在明日舉行將媒體為對象的說明會，朴就表示並不知情，又指兩國沒有交換過有關意見。而南韓外交部氣候環境科學外交局局長尹鉉洙亦指，沒有與他進行過聯絡。 南韓反對黨稱與國際合作施壓 另外，南韓在野黨正義黨成員李貞美，在周日（16日）結束21日的絕食。她表示，雖然絕食行動結束，但仍會繼續阻止日方向海洋排放核污水。她曷在上月26日起，在日本駐韓使館外絕食，在本月13日，南韓另一在野黨共同民主黨的代表李在明到場探望，其表示有關問題是長期戰鬥，呼籲李貞美停止絕食，李終在周日停止絕食。 對於南韓總統尹錫悅在立陶宛與日本首相岸田文雄會面，提醒日本在排放標準超標時立即停止一事。李指尹是將自己國民的安全押注在別國首相之上。李表示，南韓會與日本的反對勢力聯同國際壓力一同向日本政府施壓。 ▼了解福島核污水港府管制措施▼