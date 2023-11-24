福島核污水｜日本公明黨魁訪華籲解除水產品禁令　轉交岸田親筆信予習近平

日本公明黨黨魁山口那津男22日訪華，先後與蔡奇、王毅等中國高層官員會面。雙方就「戰略互惠關係」等議題進行交流，山口還轉交了岸田文雄寫給習近平的親筆信。

綜合《共同社》與《NHK》報道，日本執政聯盟的公明黨黨魁山口那津男，22日展開為期2天出訪北京的行程。山口在行前表示，這次的出訪是從執政黨的角度，推進日中領導人在APEC峰會期間會晤時，重申兩國的「戰略互惠關係」。

王毅：重視食品安全和人民健康

山口23日上午在北京人民大會堂與中國外長王毅舉行約一小時的會談。

山口呼籲北京解除對日本水產品的進口禁令，王毅則回應強調，中方「重視食品安全和人民健康」。針對中國公務船多次巡弋釣魚台（日方稱尖閣諸島）周邊領海，山口指出，以行動將東海具象化為「和平、合作、友誼的海洋」是至關重要的。

山口稍早於22日與中共中央政治局常委蔡奇進行會談，其間就核污水排海問題，請求中方取消限制進口日本水產品。另外，山口還向蔡奇遞交了岸田致習近平的親筆信。