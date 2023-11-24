福島核污水｜日本公明黨魁訪華籲解除水產品禁令　轉交岸田親筆信予習近平

日本公明黨黨魁山口那津男22日訪華，先後與蔡奇、王毅等中國高層官員會面。雙方就「戰略互惠關係」等議題進行交流，山口還轉交了岸田文雄寫給習近平的親筆信。
綜合《共同社》與《NHK》報道，日本執政聯盟的公明黨黨魁山口那津男，22日展開為期2天出訪北京的行程。山口在行前表示，這次的出訪是從執政黨的角度，推進日中領導人在APEC峰會期間會晤時，重申兩國的「戰略互惠關係」。
王毅：重視食品安全和人民健康
山口23日上午在北京人民大會堂與中國外長王毅舉行約一小時的會談。
山口呼籲北京解除對日本水產品的進口禁令，王毅則回應強調，中方「重視食品安全和人民健康」。針對中國公務船多次巡弋釣魚台（日方稱尖閣諸島）周邊領海，山口指出，以行動將東海具象化為「和平、合作、友誼的海洋」是至關重要的。
山口稍早於22日與中共中央政治局常委蔡奇進行會談，其間就核污水排海問題，請求中方取消限制進口日本水產品。另外，山口還向蔡奇遞交了岸田致習近平的親筆信。
日中執政黨交流協議會自18年起停辦
雙方同意努力推動，重啟北京、日本執政的自民黨與公明黨之間的交流機制。兩國之間的「日中執政黨交流協議會」自2018年以來停辦至今。
另外，山口除了要求中方重新評估日本國民赴華所需簽證外，也建議中方出借大貓熊給日本311大地震的受災地仙台市。報道指，對於山口提出的請求，蔡奇的回應正面。
據早前報道，山口原定於8月下旬訪華，不過卻遭到緊急喊停，直到11月才順利出訪。外界當時推測，山口的行程被推遲主因為日本政府8月開始將福島核污水排海，兩國關係緊張。
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