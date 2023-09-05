福島核污水｜日本型男議員小泉進次郎衝浪後食魚生 宣傳福島海洋安全 反駁外人批評毫無根據

福島核污水｜小泉進次郎品嘗福島比目魚

日本首相岸田文雄在8月30日與經濟產業大臣西村康稔、財務大臣鈴木俊一以及兒童政策大臣小倉將信，食福島比目魚生魚片、福島產的豬肉、水果等料理。岸田文雄向大眾喊話這些食材真的「安全又美味」。

《富士新聞網》報導，小泉進次郎昨天參加了在福島縣南相馬市開展的兒童衝浪教室活動，自己也下海體驗衝浪的樂趣。他也在衝浪後在鏡頭前品嘗前一天捕獲的比目魚生魚片。小泉表示，這是為了宣傳福島海洋的安全性，以及反駁國內外一部份人對於核處理水毫無根據的批評。