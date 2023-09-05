福島核污水｜日本型男議員小泉進次郎衝浪後食魚生 宣傳福島海洋安全 反駁外人批評毫無根據

記者陳怡伶／綜合報導
日本8月24日啟動福島核污水排海計劃後，引來部乒當地居民與太平洋周邊國家抗議。近日日本首相岸田文雄帶著內閣成員吃福島魚生，親自證實福島水產品安全性。昨天日本前環境大臣、有著政壇型男之稱的國會議員小泉進次郎則是到福島海邊體驗衝浪，親身實測處理後的核污水排出大海，既宣傳福島海洋安全，同時反駁外人批評毫無根據。
福島核污水｜小泉進次郎品嘗福島比目魚
日本首相岸田文雄在8月30日與經濟產業大臣西村康稔、財務大臣鈴木俊一以及兒童政策大臣小倉將信，食福島比目魚生魚片、福島產的豬肉、水果等料理。岸田文雄向大眾喊話這些食材真的「安全又美味」。
《富士新聞網》報導，小泉進次郎昨天參加了在福島縣南相馬市開展的兒童衝浪教室活動，自己也下海體驗衝浪的樂趣。他也在衝浪後在鏡頭前品嘗前一天捕獲的比目魚生魚片。小泉表示，這是為了宣傳福島海洋的安全性，以及反駁國內外一部份人對於核處理水毫無根據的批評。
對於小泉用衝浪來證明福島海洋安全，有日本網友坦言︰「宣傳『安全性』嗎?有分析稱『不會立即出現影響』，所以衝個浪就說『很安全』也不能成為宣傳」、「到了這種地步，只能說是傻瓜式政治宣傳」。不過也有網友認同︰「別的不說，光是這個行動力就值得稱讚」、「比起其他政治人物只是嘴上說說支持，用實際行動支持有說服力多了」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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