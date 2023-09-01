福島核污水｜日本安排自衛隊食堂用自國水產　福島今起再容許拖網捕魚

日本福島縣今日（1日）起，解除了在當地拖網捕魚的禁令。這是自日本政府批准將福島第一核電廠外的處理水排出後的解禁，當地漁民協會對漁獲增加表示期待。而在中國禁止輸入日本水產之下，日本防衛省發公告，表示除了要求全國自衛隊基地的食堂採用日本國產食材外，亦希望自衛隊成員的家屬支持。
福島在今日解除拖網禁令之後，早上繼續有漁船出海捕漁。在福島縣磐城市的久之濱漁港內，仍有進行包括鯛魚等漁獲的拍賣。當地的漁民協會人士表示：「漁獲以及價格與以前一樣，感覺不到有受到謠言的影響。」不過他表示，仍需要觀察多一個月。
福島縣的漁協指，去年度的漁獲有約5,700噸，當中3,000噸來自拖網捕魚。當地的一個漁民就指：「想到有處理水流過就覺得嫌惡，不過還是要出海的。如果檢查出來的讀數異常，就會影響他人購買意欲，我是有所擔心的。」
岸田拒辭退失言官員
至於日本防衛省今日公布，加強日本國內水產的消費。防衛省的事務次官增田和夫今日發出內部通告，表示全國的自衛隊基地以及駐紮營地的食堂，要積極採用日本國內的水產食材，而且亦呼籲自衛隊員的家屬也合作支持。
對於日本農林水產大臣野村哲郎在發言時，將核處理水說成「污染水」一詞，首相岸田文雄表示不會因此更換大臣，又指野村將會盡全力挽回業界及國民的信賴。