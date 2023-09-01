福島核污水｜日本安排自衛隊食堂用自國水產　福島今起再容許拖網捕魚

日本福島縣今日（1日）起，解除了在當地拖網捕魚的禁令。這是自日本政府批准將福島第一核電廠外的處理水排出後的解禁，當地漁民協會對漁獲增加表示期待。而在中國禁止輸入日本水產之下，日本防衛省發公告，表示除了要求全國自衛隊基地的食堂採用日本國產食材外，亦希望自衛隊成員的家屬支持。

福島在今日解除拖網禁令之後，早上繼續有漁船出海捕漁。在福島縣磐城市的久之濱漁港內，仍有進行包括鯛魚等漁獲的拍賣。當地的漁民協會人士表示：「漁獲以及價格與以前一樣，感覺不到有受到謠言的影響。」不過他表示，仍需要觀察多一個月。