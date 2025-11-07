福島核污水｜日本恢復對華出口水產 中方：繼續嚴格加強監管

日本自中國2023年年8月實施禁令而來，首次恢復對華出口水產品。農林水產大臣鈴木憲和今日(7日)在內閣會議後的記者會表示，約6噸的北海道冷凍扇貝前日已經出口到中國，下周一會再出口海參等產品。 日媒引消息稱，青森縣產鹽漬海參將在本月10日對華出口。

6噸北海道扇貝已出貨

中國因福島第一核電站污水排海事件，在2023年8月全面禁止日本水產品進口。中日雙方到今年6月達成共識，中方有條件放寬禁令，恢復進口宮城、福島等10個都縣以外的日本水產品。