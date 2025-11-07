福島核污水｜日本恢復對華出口水產 中方：繼續嚴格加強監管

日本自中國2023年年8月實施禁令而來，首次恢復對華出口水產品。農林水產大臣鈴木憲和今日(7日)在內閣會議後的記者會表示，約6噸的北海道冷凍扇貝前日已經出口到中國，下周一會再出口海參等產品。 日媒引消息稱，青森縣產鹽漬海參將在本月10日對華出口。
6噸北海道扇貝已出貨
中國因福島第一核電站污水排海事件，在2023年8月全面禁止日本水產品進口。中日雙方到今年6月達成共識，中方有條件放寬禁令，恢復進口宮城、福島等10個都縣以外的日本水產品。
在北京，外交部發言人毛寧今日表示，關於日本水產品輸華，中方早前已發布公告。中方的主管機關將繼續嚴格依法依規，加強對日本水產品輸華的監管，保障人民群眾的食品安全。一旦發現任何風險，將立即依法採取必要的進口限制措施。毛寧又說，中方將持續對日本福島核污染水的國際監測和中方的獨立取樣監測，希望日方能持續開展對福島核污染水的國際監測和中方的獨立取樣監測。中方也會繼續與國際社會一起，敦促日方持續履行承諾。
日本首相高市早苗上月尾在南韓與中國國家主席習近平舉行首次會談，要求實現水產品順利出口。她還要求為了恢復牛肉出口和撤銷10個都縣產品的出口禁令而展開磋商。
在北京，外交部早前表示，是基於各方開展監測的數據等科學證據，及審慎分析研究，並得到日方承諾採取一系列可信、可視措施，保障輸華水產品質量安全，才決定恢復進口，但同時重申中方反對核污水排海的立場沒有變化，將繼續同國際社會敦促日方，以長期實際行動切實管控排海風險。