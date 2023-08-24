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2023-08-24 12:30:54

福島核污水｜日本政府婉稱為「處理水」　前首相鳩山由紀夫批：還不是一樣

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日本前首相鳩山由紀夫痛批日本政府強行決定排放福島核廢水。（圖／翻攝自X@hatoyamayukio）

記者彭巧蓁／綜合報道

日本福島核廢水排放，日前由日相岸田文雄拍板定案，於24日進行。而東京電力公司也宣布，最快於24日下午1點開始排放。對此，日本前首相鳩山由紀夫發文痛批。

「為甚麼我們不利用除氚技術呢？」

儘管岸田政府和東京電力公司不斷強調，將盡可能對應引起漁民和各界焦慮的「不實謠言」，並將繼續尋求國內外對福島核廢水釋放的理解，但仍舊無法平息外界對於排放核廢水的疑慮，尤其日本的鄰國如中國及南韓，都紛紛向日本提出嚴正抗議，甚至發起拒買日本水產。不但如此，就連日本前首相鳩山由紀夫也不挺，在社交平台上發文痛批政府。

鳩山由紀夫在文章中說：「如果你有試圖信守承諾卻因為不得不打破而道歉的話，我還可以理解。但事實上是政府並沒有守諾，甚至也沒有道歉，就擅自決定在24號釋放受污染的水。就算把核廢水稱為「處理水」還不是一樣，也改變不了什麼，為甚麼我們不利用除氚技術呢？」

福島核污水 福島核污水｜日本民眾周三到首相官邸抗議排放核污水。(美聯社) 福島核污水｜福島漁船停泊在港口。(美聯社) 福島核污水｜港府強調日後市面日本食品經多重保障　但討論何時撤銷禁令是言之尚早(鍾式明攝) 福島核污水 福島核污水｜港府強調日後市面日本食品經多重保障　但討論何時撤銷禁令是言之尚早(鍾式明攝) 福島核污水｜港府強調日後市面日本食品經多重保障　但討論何時撤銷禁令是言之尚早(鍾式明攝)

設立800億日元基金支援漁業

根據《NHK》報道，對於受到核廢水排放影響最深的漁民，將從今年10月起開始接受名譽受損的賠償申請。同時，政府要求零售業積極銷售福島縣的水產品，並設立了總計800億日元（約43.3億港元）的基金，在水產品交易價格下跌的情況下支援漁業 。

此外，日本政府宣稱將利用一切機會，包括舉行國際會議，提供有科學依據的數值和解釋，繼續尋求反對釋放的各鄰國的理解。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼了解福島核污水港府管制措施▼

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

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