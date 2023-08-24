福島核污水｜日本政府婉稱為「處理水」　前首相鳩山由紀夫批：還不是一樣

「為甚麼我們不利用除氚技術呢？」

儘管岸田政府和東京電力公司不斷強調，將盡可能對應引起漁民和各界焦慮的「不實謠言」，並將繼續尋求國內外對福島核廢水釋放的理解，但仍舊無法平息外界對於排放核廢水的疑慮，尤其日本的鄰國如中國及南韓，都紛紛向日本提出嚴正抗議，甚至發起拒買日本水產。不但如此，就連日本前首相鳩山由紀夫也不挺，在社交平台上發文痛批政府。

鳩山由紀夫在文章中說：「如果你有試圖信守承諾卻因為不得不打破而道歉的話，我還可以理解。但事實上是政府並沒有守諾，甚至也沒有道歉，就擅自決定在24號釋放受污染的水。就算把核廢水稱為「處理水」還不是一樣，也改變不了什麼，為甚麼我們不利用除氚技術呢？」