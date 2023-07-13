福島核污水︱日本政府對港府禁制表示遺憾　促依科學根據取消限制

環境及生態局長謝展寰在昨日（12日）表示，在日本排放福島第一核電廠的處理水後，將會立即禁止日本10個都縣的水產入口。日本內閣官房長官松野博一在今早（13日）的記者會上回應事件，他表示對香港的說法「極度遺憾」，又促港府「依科學根據行事，敦促香港盡早解除限制，以及不要收緊限制。」

松野博一在今早的例行記者會上，被問到有關香港打算禁止10個都縣水產的說法。松野表示，有關的處理水在國際原子能機構的報告中，已表明符合國際標準，又表示日本已向香港政府解釋報告，並願意繼續提供相關的資訊。日本政府在昨日表示，已就國際原子能機構的報告，在香港舉行了說明會。松野指，日本政府已經就日本食品安全提供報告說明，要求香港政府解除有關的限制。