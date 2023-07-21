福島核污水︱日本政府關注水產輸出檢測問題　外相稱會採措施打擊假消息

日本內閣官房長官松野博一，今日（21日）在例行記者會上，被問到有關中國在日本輸入水產全面進行輻射檢測，令水產的進口時間延長。松野表示強烈關注，並再次呼籲中國方面需要按科學根據回應。而日本外相林芳正在內閣會議後亦表示，對於中國持續強烈的反對，將會就惡意的虛假訊息採取必要的行動。
松野博一在今早的記者會上，再次回應有關於日本水產的輸出問題。就有關中國關稅總局針對日本入口水產進行全面輻射檢測，他表示仍在向有關當局了解詳細的狀況。他又指：「假如是引入全面的輻射檢測，是與國際在放寬及取消日本食品輸入限制的行動背道而馳。」對於有指是中國方面，針對排出福島核處理水作出的對應措施，松野表示強烈敦促中方應以科學根據行事。日本傳媒估計，有關的檢測延長進口時間，對日本企業造成約1億日圓（約557.6萬港元）的損失。
中國目前仍禁止日本10個都縣的食品進口，松野回應指：「日本出品食物的安全已獲得科學的證明」強調中國應該盡快撤銷有關措施。而茨城縣知事大井川和彥日前指，香港若禁止該縣的水產進口，對他們影響輕微。根據當地的媒體指，該縣2021年輸出的水產約值68.88億日圓（約3.84億港元），但輸往香港僅佔1%，約7,400萬日圓（約412.7萬港元），主要是章魚及魷魚的加工製品，約為47噸。
林芳正稱反駁惡意虛假情報
另外，日本外相林芳正在與內閣會議後回應記者。並反駁中國指日本排放的「核污染水」，危害海洋及人類生命安全健康。林指：「散佈惡意的虛假情報，是對我們社會基礎，包括自由以及民主主義的價值造成威脅。」他又指出：「這是對受災地區復興的阻礙，對為受災地復興而努力的人們感情作出重大的傷害。日本政府會對有關的虛假情報以及流傳作出強烈的反對。」他表示會繼續提供以科學根據的情報。