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國際
2023-09-05 11:16:17

福島核污水｜日本正式向世貿提文件 要求中國立即撤銷水產進口禁令

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日本外務大臣林芳正。(資料圖片)

日本外務大臣林芳正。(資料圖片)

日本排放福島核污水入海，中國隨即全面禁止日本水產進口以作反制，通知世界貿易組織(WTO)對日禁令。對於中國禁令，日本政府多次表達關注，周一(4)表示已向世貿提出反論證文件，並根據《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)中的規定，要求與中方討論。

福島核污水｜中國禁令 日本：無法接受

日媒報道，日本政府在文件中表明，儘管已說明經處理的核污水排放入海的安全性，中方仍全面禁止日本水產進口，對此感到「相當遺憾」，強調「完全無法接受，將持續要求立即撤銷禁令」。外務省亦發聲明表示，已根據RCEP的規定，要求與中國討論水產禁令。中日均是該項協定的成員國。外務大臣林芳正上月底已要求中方立即撤銷禁令，矢言在世貿框架下會採取必要應對措施。

首相岸田文雄本周將出席在印度舉行的東盟及20國集團峰會，預料他會藉此機會向各國領袖說明日本排放核污符合安全。外界亦關注岸田文雄會否與出席峰會的中國國務院總理李強會面。

福島核污水｜中國向世貿說明

據悉，中國政府於上月31日通知世貿已對日本實施水產進口禁令。中方強調，這是為了有效保護民眾生命及健康、全面遏止風險的「緊急措施」，指出「(日本排放核污水入海)將為民眾健康及食物安全帶來無法控制的風險」。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）

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