福島核污水｜日本落實再撥逾200億日圓援助業界　岸田出席東盟G20尋求支持

日本政府今日（5日）進行內閣會議，落實會從政府的備用開支，抽取當中的207億日圓，用作對水產業因為中國禁運而受影響的補助。連同之前因為排放處理水問題而提出的800億日圓基金，日本政府已為水產業界提供1,007億日圓的支援。另外日本媒體報道，首相岸田文雄會出席印尼的東盟峰會及印度舉行的G20峰會，並在當中向各國解釋日本排放的問題，尋求國際間的支持。

日本媒體表示，在今日內閣會議已經同意從政府預備金中，抽取207億日圓作為水產業應對中國禁止入口的緊急援助。當中將包括協助日本企業在日本國內設置加工場，處理過往需要依賴中國轉口的扇貝處理等。而日本政府早在排出福島第一核電廠外的處理水前，已答允向水產業提供800億日圓的基金，以應對排出後可能面對的損失。