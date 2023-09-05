福島核污水｜日本落實再撥逾200億日圓援助業界　岸田出席東盟G20尋求支持

日本政府今日（5日）進行內閣會議，落實會從政府的備用開支，抽取當中的207億日圓，用作對水產業因為中國禁運而受影響的補助。連同之前因為排放處理水問題而提出的800億日圓基金，日本政府已為水產業界提供1,007億日圓的支援。另外日本媒體報道，首相岸田文雄會出席印尼的東盟峰會及印度舉行的G20峰會，並在當中向各國解釋日本排放的問題，尋求國際間的支持。
日本媒體表示，在今日內閣會議已經同意從政府預備金中，抽取207億日圓作為水產業應對中國禁止入口的緊急援助。當中將包括協助日本企業在日本國內設置加工場，處理過往需要依賴中國轉口的扇貝處理等。而日本政府早在排出福島第一核電廠外的處理水前，已答允向水產業提供800億日圓的基金，以應對排出後可能面對的損失。
另外，日本首相岸田文雄今早出發前往印尼，出席東盟峰會。日本傳媒報道，岸田將會在會議上回應有關中國對處理水問題的抗議，並會在兩個峰會中，向各國的領袖解釋有關處理水排放出大海的安全問題。日本政府內部人士向傳媒表示，岸田會向東盟各國尋求理解，以及希望國際社會的支持，以抗衡中國方面的抗議。
柬埔寨表明不會限制日本水產
而東盟國家之一的柬埔寨，在周日（3日）已經表明，不會對包括水產在內的日本食品輸入進行限制。柬埔寨的商貿部門指，雖然對於有關核處理水的問題有擔心，但認為福島的水產物危害海洋生產或人體都沒有科學根據，因此不會對日本食品作出限制。柬埔寨的環保組織又表示，根據有關日本政府及國際原子能機構的安全檢查報告，認為有關的報告是可靠，同時又指出日本政府的有關調查透明度高，因此沒有必要對有關水產的危險作出擔憂。