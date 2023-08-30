福島核污水｜日本計劃向世貿投訴限制水產進口　前經濟大臣建議反對中國加入TPP

日本准許排放福島第一核電廠外的核處理水後，中國、香港與澳門隨即對日本的水產及食品作出不同程度的禁止進口。日本傳媒指，執政自民黨議員建議向世界貿易組織（WTO）就有關的禁運提出投訴，同時自民黨的前經濟產業大臣建議，反對中國加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。 日本傳媒報道，就中國禁止所有日本水產進口，以及頻頻出現的中國滋擾電話問題，自民黨的一位參議員建議：「我們應向WTO提出投訴，並且要求遵守有關的規則及程序，採取相應的措施。」在自民黨的黨團會議上，亦對近日日本各地包括政府及商業機構收到來自中國的滋擾電話，表示「極度遺憾」。對於有關的禁運，自民黨會議中建議，要將從加工至出口的工序，都改回在日本國內進行。至於有關於向WTO提出投訴，報道指日本政府會考慮有關措施在外交戰略是否有效。日本內閣官房長官松野博一，在記者會被問到有關問題，松野表示有關的禁運是完全不能接受，會在世貿的框架下探討可採取的行動。

前經濟產業大臣，自民黨參議院幹事長的世耕弘成，在周二（29日）會見記者竟表示：「沒有科學根據，出於政治考慮及隨意對特定國家的水產，作出全面禁運的國家，我認為沒有加入跨太平洋夥伴關係協定的資格。」而對於有關日本的商店及政府機構被電話滋擾，他表示：「這就等於是強行阻礙業務的行為，我見不到中國政府會採取措施阻止。」他呼籲政府要採取強硬措施回應。 福島核污水｜日本政府考慮提出反制措施 日本經濟安全保障擔當大臣的高市早苗在周二內閣會議後已表明，政府會從外交渠道作出抗議，至於採取甚麼對應措施，目前仍在檢討的階段。而她亦表示作為經濟安全保障擔當大臣會作出有關的檢討。並對滋擾電話問題表達憂慮。 日本總務大臣松本剛明，在昨日會議後表示，已經向包括NTT東日本及西日本和相關業界的團體，提出要求協助顧客阻止有關的滋擾電話。日本媒體報道，截至周二為止，由中國打電話到日本的警察相關設施的滋擾電話就多達超過4,000宗，日本政府指只能透過警方掌握有關事件，對於民間設施受影響的情況難以掌握。同時表示政府會透過外交渠道提出抗議。

福島核污水｜日本化妝品或同受影響 日本媒體的報道，自24日起警察、政府機關就收到來自中國的滋擾電話。當中有電話說「希望富士山早日爆發」，也有說「為甚麼要流到中國，你們是傻瓜。」等。而內地媒體亦指，中國旅遊網站攜程在排放處理水前，9月中秋節至10月國慶期間的連假，日本旅遊的搜尋都在第一位，不過在排放後的這段時間，有關搜尋大幅減少。報道又指，內地有部份遊客取消訪日計劃，而雖然部份旅行團仍如期出發，不過訪日的熱度大幅下降。 另外國內媒體指出，由於中國對日本海洋資源的安全性提出質疑，日本的化妝品安全可能成為另一個的憂慮，因此計劃以國內化妝品代替的可能性。而日本傳媒報道，在日本水產禁運之後，泰國方面在期待成為替代品的可能性。