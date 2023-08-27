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國際
2023-08-27 18:24:30

福島核污水｜日本駐中國大使館加強警戒反日示威 福島警方教居民拒接國際電話

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福島核污水｜日本排放核污水後，中國禁止日本水產進口。圖為上海一間海鮮食店。(路透社)

福島核污水｜日本排放核污水後，中國禁止日本水產進口。圖為上海一間海鮮食店。(路透社)

日本上周四(24)開始排放福島核污水入海，中國政府宣布禁止日本水產進口，部分日本民眾及團體隨即接到來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館加強對反日示威的警戒。

日本放送協會(NHK)報道，從日本上周四開始排放經處理的福島核污水後，福島縣地方政府、食店和學校等紛紛接到國碼顯示為86的國際電話。共同社報道，福島一名商人經營的4間餐廳和甜品店上周五(25日)收到約1,000個來電，大多數來自中國，他的商店唯有拔掉電話線來應對。

福島核污水｜福島民眾接騷擾電話 報警處理

警方表示，福島縣受影響人士向警方、縣政府及地方政府反映，這些國際電話已對他們帶來困擾，希望當局想辦法處理。

警方在周六(26)晚對福島縣居民發布警示，籲居民不要接聽來歷不明或未顯示來電的電話，手機可設定為拒接國際電話。警方將與地方政府等合作調查。

對排放無關的日本國內個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館已要求中方依法嚴肅處理。另外，考慮到居於北京日本人的安全，大使館原定於周六(26)舉行的鋼琴演奏會延期。

 

福島核污水｜南韓首爾周六有大批民眾示威，抗議日本排放核污水。(美聯社)

福島核污水｜南韓首爾周六有大批民眾示威，抗議日本排放核污水。(美聯社)

福島核污水｜日本大使館警戒反日示威

日本政府2012年將釣魚台列島「國有化」，在中國掀起一波反日示威浪潮，包括日資企業等受影響。

位於山東省青島的日本總領事館表示，上周四(24日)有中國人向青島的日本人學校擲石，沒有學生受傷，校內設施未有受損，涉案者已被捕。日本外務省亞洲大洋州局局長鯰博行致電中國駐日使館公使楊宇，請中方保障在華日本人及使館安全。

目前尚未確認有嚴重糾紛或騷動，日本駐中國大使館仍基於「無法排除可能發生無法預料事態」，已加強對反日示威等活動警戒，並呼籲當地日本民眾外出時非必要不要大聲說日語。

福島核污水｜南韓首爾周六有大批民眾示威，抗議日本排放核污水。(路透社)

福島核污水｜南韓首爾周六有大批民眾示威，抗議日本排放核污水。(路透社)

福島核污水｜日本公明黨領袖押後訪華

另外，針對日本排放核污水入海，中國全面禁止日本水產進口。日本執政黨自民黨政務調查會長萩生田光一批評中國這項禁令，強調不能不依科學根據，僅憑政治意圖就停止進出口。

而原定28日訪中的公明黨黨主席山口那津男，也確定將押後行程。據悉，中方向公明黨表達「鑑於中日關係狀況，目前並非(訪中)適當時機」，疑受日本排放核污水影響。

面對中國態度，日本政府內部意見有憂慮也有堅持，因此，日方將持續向國際社會宣傳會基於科學理據，安全地排放核污水，並再度透過各層級推動中國改變態度。

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