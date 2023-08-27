福島核污水｜日本駐中國大使館加強警戒反日示威 福島警方教居民拒接國際電話

日本上周四(24日)開始排放福島核污水入海，中國政府宣布禁止日本水產進口，部分日本民眾及團體隨即接到來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館加強對反日示威的警戒。

日本放送協會(NHK)報道，從日本上周四開始排放經處理的福島核污水後，福島縣地方政府、食店和學校等紛紛接到國碼顯示為86的國際電話。共同社報道，福島一名商人經營的4間餐廳和甜品店上周五(25日)收到約1,000個來電，大多數來自中國，他的商店唯有拔掉電話線來應對。

福島核污水｜福島民眾接騷擾電話 報警處理

警方表示，福島縣受影響人士向警方、縣政府及地方政府反映，這些國際電話已對他們帶來困擾，希望當局想辦法處理。

警方在周六(26日)晚對福島縣居民發布警示，籲居民不要接聽來歷不明或未顯示來電的電話，手機可設定為拒接國際電話。警方將與地方政府等合作調查。

對排放無關的日本國內個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館已要求中方依法嚴肅處理。另外，考慮到居於北京日本人的安全，大使館原定於周六(26日)舉行的鋼琴演奏會延期。