福島核污水｜日本駐中國大使館加強警戒反日示威 福島警方教居民拒接國際電話

日本上周四(24日)開始排放福島核污水入海，中國政府宣布禁止日本水產進口，部分日本民眾及團體隨即接到來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館加強對反日示威的警戒。
日本放送協會(NHK)報道，從日本上周四開始排放經處理的福島核污水後，福島縣地方政府、食店和學校等紛紛接到國碼顯示為86的國際電話。共同社報道，福島一名商人經營的4間餐廳和甜品店上周五(25日)收到約1,000個來電，大多數來自中國，他的商店唯有拔掉電話線來應對。
福島核污水｜福島民眾接騷擾電話 報警處理
警方表示，福島縣受影響人士向警方、縣政府及地方政府反映，這些國際電話已對他們帶來困擾，希望當局想辦法處理。
警方在周六(26日)晚對福島縣居民發布警示，籲居民不要接聽來歷不明或未顯示來電的電話，手機可設定為拒接國際電話。警方將與地方政府等合作調查。
對排放無關的日本國內個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，日本駐中國大使館已要求中方依法嚴肅處理。另外，考慮到居於北京日本人的安全，大使館原定於周六(26日)舉行的鋼琴演奏會延期。
福島核污水｜日本大使館警戒反日示威
日本政府2012年將釣魚台列島「國有化」，在中國掀起一波反日示威浪潮，包括日資企業等受影響。
位於山東省青島的日本總領事館表示，上周四(24日)有中國人向青島的日本人學校擲石，沒有學生受傷，校內設施未有受損，涉案者已被捕。日本外務省亞洲大洋州局局長鯰博行致電中國駐日使館公使楊宇，請中方保障在華日本人及使館安全。
目前尚未確認有嚴重糾紛或騷動，日本駐中國大使館仍基於「無法排除可能發生無法預料事態」，已加強對反日示威等活動警戒，並呼籲當地日本民眾外出時非必要不要大聲說日語。
福島核污水｜日本公明黨領袖押後訪華
另外，針對日本排放核污水入海，中國全面禁止日本水產進口。日本執政黨自民黨政務調查會長萩生田光一批評中國這項禁令，強調不能不依科學根據，僅憑政治意圖就停止進出口。
而原定28日訪中的公明黨黨主席山口那津男，也確定將押後行程。據悉，中方向公明黨表達「鑑於中日關係狀況，目前並非(訪中)適當時機」，疑受日本排放核污水影響。
面對中國態度，日本政府內部意見有憂慮也有堅持，因此，日方將持續向國際社會宣傳會基於科學理據，安全地排放核污水，並再度透過各層級推動中國改變態度。