福島核污水｜日本駐北京大使館遭人掟磚 使領館加強保安 微博帖文威脅炸日本使館

日本上周四(24日)開始排放福島核污水，在中國國內激起反日情緒。日本放送協會(NHK)周二(29日)報道，日本駐中國大使館官員透露，上周四有人向日本使館擲磚塊，設施並沒受損，無人受傷，中國籍疑犯當場被公安拘捕。此外，中國社交平台微博出現威脅要炸日本大使館的帖文。
日本排放核污水後，中國國內相繼有日本人學校遭人擲石、掟雞蛋，日本亦有政府機構、商店和民眾收到大量來自中國的騷擾電話。中國駐日本大使吳江浩則反指，中國使館亦受到日本電話騷擾，向日方提出嚴正交涉。
福島核污水｜岸田文雄促中方籲民眾冷靜
日本首相岸田文雄周一(28日)表示，日本多個單位不僅接到「不計其數據信來自中國的騷擾電話」，還有人向日本大使館和日本人學校投擲石塊，「必須說，這些事件令人感到遺憾」。他說，「今天我們召見了中國駐日本大使，並強烈敦促他呼籲中國人民以冷靜且負責任的方式行事」。
福島核污水｜日本使領館加強保安
為防範事態擴大，日本駐北京大使館、駐上海總領事館等從周日(27日)起已加強警戒。其中，日本駐北京大使館外，周日約有30名公安及約10輛公安車輛駐守。
除北京外，日本駐上海總領事館門外周日起也有多輛公安車戒備。據內地網民指，周一至少有10輛公安車輛停在現場，並有不少著制服的公安及便衣公安在現場巡邏。網民認為，除了防止民眾抗議日本，也防止民眾藉機表達反政府訴求。
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