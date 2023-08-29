福島核污水｜日本駐北京大使館遭人掟磚 使領館加強保安 微博帖文威脅炸日本使館

日本上周四(24日)開始排放福島核污水，在中國國內激起反日情緒。日本放送協會(NHK)周二(29日)報道，日本駐中國大使館官員透露，上周四有人向日本使館擲磚塊，設施並沒受損，無人受傷，中國籍疑犯當場被公安拘捕。此外，中國社交平台微博出現威脅要炸日本大使館的帖文。

日本排放核污水後，中國國內相繼有日本人學校遭人擲石、掟雞蛋，日本亦有政府機構、商店和民眾收到大量來自中國的騷擾電話。中國駐日本大使吳江浩則反指，中國使館亦受到日本電話騷擾，向日方提出嚴正交涉。