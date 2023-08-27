福島核污水｜日駐華使館引用壽司郎排長龍相︰「為理性的香港消費者點讚」惹議論

日本決意排放福島核污水，引發國際關注及鄰國反彈。然而日本駐華大使館借用日本壽司連鎖店「壽司郎」在本港的分店大排長龍的照片，聲稱禁止進口日本水產品的做法毫無根據，引發議論。 日本駐華大使館昨午在微博發布路透社一篇報道，題為「香港壽司店排長龍顯示擔心日本排放核污水的人不多」(Hong Kong's long sushi queues show few worried at Japan's wastewater release)，大使館的貼文寫道︰「為理性的香港消費者們點讚！禁止進口水產品的做法毫無科學依據，日本無法接受。希望中國消費耆作出基於科學數據的冷靜反應」，貼文旋即引來1.2萬次留言。

福島核污水｜內地網民突破盲點︰是想趁還沒污染吃多點 然而，路透社的報道時間為上周五，即日本開始放排核污水後僅一天，報道指當日上午10時半，上環的壽司郎分店已有逾20人排隊，至中午12點時人潮更多，等候時間需1小時。報道訪問了排隊人士，其中22歲受訪者Verita表示，「我不太關注輻射……間中外出吃一次(壽司)，應該不會構成嚴重風險」。但有內地網民試圖突破盲點，稱港人「是想趁還沒污染吃多點」「240天(有研究推算核污水240天後抵達中國沿海)後看他們還排隊嗎」。