熱門搜尋:
福島核污水 盲搶鹽 電腦節 普里戈津 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 零售復常系列 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
國際
2023-08-27 19:32:15

福島核污水｜日駐華使館引用壽司郎排長龍相︰「為理性的香港消費者點讚」惹議論

分享：
福島核污水｜路透社指上環一間壽司郎在日本開始排放核污水後一天仍大排長龍。(路透社)

福島核污水｜路透社指上環一間壽司郎在日本開始排放核污水後一天仍大排長龍。(路透社)

日本決意排放福島核污水，引發國際關注及鄰國反彈。然而日本駐華大使館借用日本壽司連鎖店「壽司郎」在本港的分店大排長龍的照片，聲稱禁止進口日本水產品的做法毫無根據，引發議論。

日本駐華大使館昨午在微博發布路透社一篇報道，題為「香港壽司店排長龍顯示擔心日本排放核污水的人不多」(Hong Kong's long sushi queues show few worried at Japan's wastewater release)，大使館的貼文寫道︰「為理性的香港消費者們點讚！禁止進口水產品的做法毫無科學依據，日本無法接受。希望中國消費耆作出基於科學數據的冷靜反應」，貼文旋即引來1.2萬次留言。

福島核污水｜日本駐華大使館在微博引用路透社的報道。(互聯網) 福島核污水｜路透社指上環一間壽司郎在日本開始排放核污水後一天仍大排長龍。(路透社) 福島核污水｜路透社指上環一間壽司郎在日本開始排放核污水後一天仍大排長龍。(路透社) 福島核污水｜路透社指上環一間壽司郎在日本開始排放核污水後一天仍大排長龍。(路透社)

福島核污水｜內地網民突破盲點︰是想趁還沒污染吃多點

然而，路透社的報道時間為上周五，即日本開始放排核污水後僅一天，報道指當日上午10時半，上環的壽司郎分店已有逾20人排隊，至中午12點時人潮更多，等候時間需1小時。報道訪問了排隊人士，其中22歲受訪者Verita表示，「我不太關注輻射……間中外出吃一次(壽司)，應該不會構成嚴重風險」。但有內地網民試圖突破盲點，稱港人「是想趁還沒污染吃多點」「240天(有研究推算核污水240天後抵達中國沿海)後看他們還排隊嗎」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受