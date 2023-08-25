福島核污水｜東電公布首批海水樣本化驗結果　輻射水平較排放前稍為上升 (更新)

福島核污水自周四（26日）開始排放後，東京電力公司一直監察海水輻射水平。周五（25日）東電公布首批海水樣本化驗結果，表示輻射水平雖然較排放前稍為上升，不過仍大幅低於東電所定上限。

氚濃度低於每升1500貝克勒爾

東電指，對在24日採樣的ALPS稀釋處理水，展開氚濃度測量，分析結果顯示放射性物質氚的濃度低於每升1,500貝克勒爾，即是低於國家安全標準的四十分之一。

東電亦會在啟動排海後的約1個月時間內，在核電廠方圓3公里內的10個地點每天採樣，並在翌日公布輻射水平結果。

東電發言人表示，結果與東電之前的模擬分析相似，遠低於安全上限，放射性水平在安全範圍內。按照計劃，東電首階段核污水排海將持續約17天，每日排放約460噸。