福島核污水｜東電開始測試排核污水隧道「假輻射水」首排大海

外界持續的巨大反對聲浪，未阻日本福島第一核電廠排放核污水入大海的計劃。營運該核廠的東京電力公司，周一開始測試排放設施，以海水稀釋淡水，模擬經處理的核污水，通過海底隧道排放入海，預料測試及分析需時約兩周。東電爭取在今年夏季前後開始排放核污水的目標不變。 該條全長約1,030米的海底隧道早於今年4月完成挖掘，東電上周已把6,000噸海水注入隧道，據報目前尚欠一個蓄水池便完成興建，核廢水準備排出大海前夕，會暫存在該蓄水池內。東電力爭6月底前完成相關施工。

核污水排放｜冀測試水泵性能及緊急切斷裝置 日媒報道，東電周一早上8時許啟動測試，向排放設施注入混合了海水的淡水，以測試抽水泵的性能，以及出現緊急情況時，切斷裝置能否正常運轉。 福島核廠持續增加的核污水來自冷卻熔落核燃料所注入的水以及雨水。雖然東電通過「先進廢水處理系統」(ALPS)等設備淨化輻射物質，但當中的放射性物質「氚」無法去除，目前核污水暫存在廠區內約1,000個儲罐中。日本政府和東電月前估計，儲罐會於明年2至6月左右裝滿。東電計劃用大量海水稀釋核污水，使「氚」含量降至國家標準的四十分一，然後由海底隧道排出大海。