福島核污水｜東電4天接逾6000通中國來電　岸田文雄：關注騷擾電話

日本關注在福島核污水排海計劃展開以來，來自中國的排山倒海騷擾電話。首相岸田文雄今日表示，已向中方表達關注中國民眾的騷擾行為，這類舉動令人遺憾。福島核電廠營運商東京電力證實，自上周四至周日4天內收到逾6,000通來自中國的電話，還有來自其他國家的電話，並未有透露詳情。
中國騷擾電話｜「我想你停止，這樣做無用」
日本傳媒紛紛關注騷擾電話事件，日本放送協會(NHK)指公共機構和旅遊機構均接到來自中國的騷擾電話。宮城縣白石市的旅遊景點藏王狐狸村收到逾100宗疑似來自中國的騷擾電話，每隔一分鐘就收到，來電號碼的國家區碼為「86」，職員稱遭辱罵。藏王狐狸村村長佐藤富美子說，被那些電話煩死，「對方說的話聽不明，只聽到日文粗言『baka』和『去死』，大部分是中國語……我想你停止，這樣做無用」。
報道指，微博貼文有日本眾議院議員的電話號碼，若民眾不滿核污水排海可打這些電話。山形縣南陽市有溫泉旅館指，旗下6間旅館每天接到20至30個86字頭的國際來電騷擾，老闆說感到疲倦，希望當局採取行動。福島縣也最少接到2,000個來自中國的電話。
華駐日使館：收到大量日本騷擾電話
日本外務省事務次官岡野正敬今日稍早傳召中國駐日大使吳江浩提出抗議，強烈要求中國政府在水質安全事宜上發布「準確資訊」。岡野還促請中方呼籲其國民「冷靜行動」，以確保在中國的日本人和設施安全。自上周四起，在中國的日本人學校據報遭擲石和雞蛋。中國駐日大使館其後發聲明指，吳江浩向岡野提出抗議，指中國駐日使領館接到大量撥自日本的騷擾電話，嚴重干擾使領館的日常運作。