福島核污水｜東電4天接逾6000通中國來電　岸田文雄：關注騷擾電話

日本關注在福島核污水排海計劃展開以來，來自中國的排山倒海騷擾電話。首相岸田文雄今日表示，已向中方表達關注中國民眾的騷擾行為，這類舉動令人遺憾。福島核電廠營運商東京電力證實，自上周四至周日4天內收到逾6,000通來自中國的電話，還有來自其他國家的電話，並未有透露詳情。

中國騷擾電話｜「我想你停止，這樣做無用」

日本傳媒紛紛關注騷擾電話事件，日本放送協會(NHK)指公共機構和旅遊機構均接到來自中國的騷擾電話。宮城縣白石市的旅遊景點藏王狐狸村收到逾100宗疑似來自中國的騷擾電話，每隔一分鐘就收到，來電號碼的國家區碼為「86」，職員稱遭辱罵。藏王狐狸村村長佐藤富美子說，被那些電話煩死，「對方說的話聽不明，只聽到日文粗言『baka』和『去死』，大部分是中國語……我想你停止，這樣做無用」。

報道指，微博貼文有日本眾議院議員的電話號碼，若民眾不滿核污水排海可打這些電話。山形縣南陽市有溫泉旅館指，旗下6間旅館每天接到20至30個86字頭的國際來電騷擾，老闆說感到疲倦，希望當局採取行動。福島縣也最少接到2,000個來自中國的電話。