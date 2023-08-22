福島核污水｜核污水排海 福島超市老闆再陷生存戰 憂重挫海產銷量

福島超市老闆中島孝繼承父業，他表示2011年311大地震後，他們長年努力，才使得對於輻射謹慎的消費者回歸，再度購買福島核電廠附近海域捕撈的鮮魚。可是，現在隨著核污水即將排入海，他擔心一切努力會付諸流水。
路透社報道，67歲的中島孝說：「這件事千萬不能成真。」他在超市後方的廚房熟練地切著海鯛和池魚，把一片片的魚生擺在碟上，準備賣給顧客。他經營的超市位於福島縣相馬市，在受災的福島第一核電廠以北僅45公里。
福島核污水｜憂核污水排放30年
中島孝說：「如果以大量海水稀釋，自然會稀釋到足以被認為安全的程度。問題是，核處理水至少要持續排放30年。」
日本政府周二(22日)公布，最快將於周四(24日)開始排放經處理的核污水。日本政府的排放計劃雖獲國際原子能機構(IAEA)認定為安全，但仍令日本當地漁業及鄰近國家，尤其是中國感到擔憂。
日本政府表示，核處理水已利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，稀釋後的氚含量將遠低於國際認可的標準。
福島核污水｜消費者一度避買福島農漁產品
中島孝回憶起他在福島核災發生後數個月裡的沮喪感，那場核災釋放的輻射物質擴散到數百公里外的大氣。消費者紛紛避買維繫當地人生計的農漁產品，讓他一度懷疑是否該繼續販售這些產品，「我當時頓失信心」。
多年來，隨著食安檢測結果顯示食品中輻射含量從超標逐步回落到未檢出，消費者才慢慢回歸。
福島核污水｜排放計劃被指「不科學」
然而，因安全性等未知因素眾多，中島孝領導的民間團體控告日本政府和東電，並要求賠償。他說，排放核處理水代表著新一輪生存戰的開始。
中島孝說：「未來30多年將這些核處理水全都排海會產生甚麼後果，目前尚未對此進行過科學研究。」他可能會採取新的法律行動，阻止這項計劃，「排放核處理水極不科學，肯定會重挫魚類銷售量」。
福島核污水｜日本政府因應措施
由於排放核處理水可能導致海產銷量降低，為了協助漁業因應可能的聲譽受損情況，日本政府已設立總額800億日圓的基金，協助開發新的銷售管道並將過多的魚獲冷凍起來，直到需求復甦時再售賣，並提供其他應對措施。
福島核污水｜不能視而不見
中島孝認為，對現職以及未來的漁民來說，這樣的風險都很高。他說：「如果我們持續漠不關心，不採取行動且視而不見，我們無可避免將被後代譴責。如果我們要避免這樣，未來就不得不挺身而戰。」