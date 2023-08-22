福島核污水｜核污水排海 福島超市老闆再陷生存戰 憂重挫海產銷量

福島超市老闆中島孝繼承父業，他表示2011年311大地震後，他們長年努力，才使得對於輻射謹慎的消費者回歸，再度購買福島核電廠附近海域捕撈的鮮魚。可是，現在隨著核污水即將排入海，他擔心一切努力會付諸流水。

路透社報道，67歲的中島孝說：「這件事千萬不能成真。」他在超市後方的廚房熟練地切著海鯛和池魚，把一片片的魚生擺在碟上，準備賣給顧客。他經營的超市位於福島縣相馬市，在受災的福島第一核電廠以北僅45公里。

福島核污水｜憂核污水排放30年

中島孝說：「如果以大量海水稀釋，自然會稀釋到足以被認為安全的程度。問題是，核處理水至少要持續排放30年。」

日本政府周二(22日)公布，最快將於周四(24日)開始排放經處理的核污水。日本政府的排放計劃雖獲國際原子能機構(IAEA)認定為安全，但仍令日本當地漁業及鄰近國家，尤其是中國感到擔憂。

日本政府表示，核處理水已利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，稀釋後的氚含量將遠低於國際認可的標準。