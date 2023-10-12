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國際
2023-10-12 17:24:00

福島核污水｜民調：逾9成日本受訪者對中國印象不佳 近6成中國受訪者憂中日爆軍事糾紛

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福島第一核電廠。(資料圖片)

福島第一核電廠。(資料圖片)

日本排放福島核污水入海，引發中國政府強烈不滿，隨即全面禁止日本水產品進口以作反制，民間亦掀起一陣反日情緒。日本民間組織「言論NPO」及中國國際傳播集團(CICG)於周二(10)公布一項對中日民眾進行的聯合民調結果顯示，對中國印象不佳的受訪日本民眾比例高達92.2%，僅次於中日因釣魚台主權問題關係轉趨緊張的2014年民調結果。分析指，這可能與福島核污水排海一事有關。

為何日本民眾對中國印象不佳？

民調結果顯示，日本受訪者對中國的印象，回答「不好」及「不算好」的合計92.2%，比去年增加4.9個百分點。中國受訪者對日本的印象，回答「不好」的佔62.9%，比去年僅增0.3個百分點。

日本民眾被問及為何對中國印象不佳，回答「中國採取的行動異於國際規範」(49.1%)、「中國媒體再三作反日報道」(40.7%)等，比例也比去年民調高。

為何對中國印象不佳的日本民眾增多？

有關福島核污水排海問題，回答「擔心」的中國受訪者佔47.6%、日本受訪者佔33.2.%。認為核污水問題妨礙中日關係發展的中國受訪者僅佔5.8%，但日本受訪者佔36.7%。民調分析指，因福島核污水問題，對於中國全面禁止進口日本水產品等做法，日本民眾認為問題嚴重。此外，中國媒體及社交平台等發布並非基於科學根據的資訊，導致對中國印象不佳的日本民眾增多。民調於89月期間進行，日方有1,000人、中方有1,500人作答。

福島第一核電廠。(資料圖片) 福島縣業者擔心海產銷量會受到排放核污水影響。(資料圖片) 福島縣相馬市超市出售水產品。(資料圖片) 日本排放福島核污水後，中國全面禁止日本水產品進口以作反制。圖為北京一個海鮮檔。(資料圖片) 日本排放福島核污水後，中國全面禁止日本水產品進口以作反制。圖為北京一個海鮮檔。(資料圖片)

中日民眾對兩國領袖互訪有何看法？

問及中日領袖互訪一事，回答「應早日實施」的，日方佔16.6%，較去年下跌20.3個百分點，中方為20.6%，較去年民調下跌11.4個百分點)。回答「應觀察國際局勢才找適當時機互訪」，日方為45.9%，中方為49.7%

問及中日會否發生軍事糾紛，認為「會發生軍事糾紛」的日本民眾佔33.3%、中國民眾佔58%

對中國印象不佳的日本受訪民眾增加，言論NPO代表工藤泰志認為，可能受到福島核污水相關報道等影響。中日關係方面，工藤認為，兩國政府之間的對話未有進展，令人覺得兩國關係受阻，雙方對話和交流才能增進彼此理解。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）
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