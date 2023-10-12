福島核污水｜民調：逾9成日本受訪者對中國印象不佳 近6成中國受訪者憂中日爆軍事糾紛

日本排放福島核污水入海，引發中國政府強烈不滿，隨即全面禁止日本水產品進口以作反制，民間亦掀起一陣反日情緒。日本民間組織「言論NPO」及中國國際傳播集團(CICG)於周二(10日)公布一項對中日民眾進行的聯合民調結果顯示，對中國印象不佳的受訪日本民眾比例高達92.2%，僅次於中日因釣魚台主權問題關係轉趨緊張的2014年民調結果。分析指，這可能與福島核污水排海一事有關。

為何日本民眾對中國印象不佳？

民調結果顯示，日本受訪者對中國的印象，回答「不好」及「不算好」的合計92.2%，比去年增加4.9個百分點。中國受訪者對日本的印象，回答「不好」的佔62.9%，比去年僅增0.3個百分點。

日本民眾被問及為何對中國印象不佳，回答「中國採取的行動異於國際規範」(49.1%)、「中國媒體再三作反日報道」(40.7%)等，比例也比去年民調高。

為何對中國印象不佳的日本民眾增多？

有關福島核污水排海問題，回答「擔心」的中國受訪者佔47.6%、日本受訪者佔33.2.%。認為核污水問題妨礙中日關係發展的中國受訪者僅佔5.8%，但日本受訪者佔36.7%。民調分析指，因福島核污水問題，對於中國全面禁止進口日本水產品等做法，日本民眾認為問題嚴重。此外，中國媒體及社交平台等發布並非基於科學根據的資訊，導致對中國印象不佳的日本民眾增多。民調於8至9月期間進行，日方有1,000人、中方有1,500人作答。