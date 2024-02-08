福島核污水｜洩漏核污水或涉人為錯誤 中方批日方監督措施不力(更新)

【2月8日更新】日本傳媒報道，福島第一核電站核污染水淨化裝置洩漏，可能由人為失誤造成，洩漏的時間大約有40分鐘。事發時廠房內正進行設備清潔工作，16個需手動關閉的閥門中，有10個被打開。東京電力公司早前指，有關閥門是自動閥門，公司計劃今日開始修復被洩漏核污水污染的土壤，現時有關區域已被封鎖。

中國駐日本使館發言人表示，日方在處理福島核污染水過程中一再發生事故，充分暴露東電公司內部管理混亂無序，日本政府監督措施不實不力，再次證明核污染水處理裝置不具長期可靠性，更加凸顯國際社會進行監督的必要性。中方將密切關注事故後續影響，希望日方及時公開有關資訊。