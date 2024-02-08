福島核污水｜洩漏核污水或涉人為錯誤 中方批日方監督措施不力(更新)

【2月8日更新】日本傳媒報道，福島第一核電站核污染水淨化裝置洩漏，可能由人為失誤造成，洩漏的時間大約有40分鐘。事發時廠房內正進行設備清潔工作，16個需手動關閉的閥門中，有10個被打開。東京電力公司早前指，有關閥門是自動閥門，公司計劃今日開始修復被洩漏核污水污染的土壤，現時有關區域已被封鎖。
中國駐日本使館發言人表示，日方在處理福島核污染水過程中一再發生事故，充分暴露東電公司內部管理混亂無序，日本政府監督措施不實不力，再次證明核污染水處理裝置不具長期可靠性，更加凸顯國際社會進行監督的必要性。中方將密切關注事故後續影響，希望日方及時公開有關資訊。
中方再次嚴肅敦促日方正視周邊鄰國和國際社會關切，以真誠態度同利益相關者充分協商，全面配合建立利益攸關方充分實質參與的有效國際監測安排，切實以科學、安全、透明方式處置核污染水。
福島核污水｜港府向日本領館核實跟進
香港政府亦十分關注事件，已即時向日本駐港總領事館核實及密切跟進，並索取進一步資料，以保障香港食物安全和市民健康。
福島核污水｜福島第一核電站 淨化裝置洩漏5.5噸核污水
日本東京電力公司周三（7日）稱，福島第一核電廠核污水淨化裝置發生洩漏，約有5.5噸含有放射性物質的核污水洩漏，包括銫、鍶等放射性物質，約計220億貝克勒爾。
早上9時左右，工作人員發現核污水淨化裝置的出口漏水，檢查設備發現本應關閉的16個閥門中有10個打開，東電認為部份可能滲入附近土壤，但對附近排水渠道的監測並未顯示任何明顯變化，計劃收集土壤調查，並尋找原因。
東電2023年8月起展開核污水排海計劃，在8月首輪排放約7,800噸核污染水，至10月、11月各展開次輪與第3輪，各為約7,800噸，並計劃在本月下旬推行第4輪。