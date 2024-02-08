福島核污水｜淨化裝置洩漏5.5噸核污水 中方批日方監督措施不力(更新)

日本東京電力公司7日稱，福島第一核電廠核污水淨化裝置發生洩漏，約有5.5噸含有放射性物質的核污水洩漏，包括銫、鍶等放射性物質，約計220億貝克勒爾。（路透社資料圖片）

【新增中國駐日本使館回應】中國駐日本使館發言人表示，日方在處理福島核污染水過程中一再發生事故，充分暴露東電公司內部管理混亂無序，日本政府監督措施不實不力，再次證明核污染水處理裝置不具長期可靠性，更加凸顯國際社會進行監督的必要性。中方將密切關注事故後續影響，希望日方及時公開有關資訊。

中方再次嚴肅敦促日方正視周邊鄰國和國際社會關切，以真誠態度同利益相關者充分協商，全面配合建立利益攸關方充分實質參與的有效國際監測安排，切實以科學、安全、透明方式處置核污染水。