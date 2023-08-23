福島核污水｜清華大學模擬核污水排海：240天到達中國

日本最快於周四(24日)把福島第一核電廠經處理的核污水排放入海，據內媒觀察者網報道，早在2021年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊從宏觀和微觀兩種不同的角度，分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並進行福島核污水排放計劃的長期模擬。其中，宏觀模擬結果顯示，核污水在排放後240天就會到達中國沿岸海域，1,200天後將到達北美沿岸，並覆蓋幾乎整個北太平洋。

福島核污水｜擴散後期北美沿海核污染物濃度較高 隨後，核污染物一邊在赤道海洋流的作用下，沿著美洲海岸向南太平洋快速擴散，另一邊通過澳洲北部海域向印度洋轉移。值得注意的是，儘管污染物的排放位置是在日本福島附近，但隨著時間的推移，污染物高濃度區域將沿著35°N線附近向東延伸，從開始的東亞附近海域擴散到北美附近海域。在第2,400天時，中國東南沿岸海域主要呈現濃度較低的淺粉色，而北美西側海域已基本被濃度較高的紅色覆蓋。 研究人員進一步選取了日本宮崎、中國上海和美國加州聖迭戈這三個沿海城市進行對比，從污染物濃度變化曲線圖中可以發現，在第4,000天時，聖迭戈附近的污染物濃度約為0.01個單位，這一數值是宮崎的3倍左右、上海的40倍左右。

福島核污水｜日本海洋流發揮作用 出現這一現象的原因，主要是日本附近強烈的海洋流作用，福島處於日本暖流(向北)和千島寒流(向南)交匯的地方，所以大部分污染物不會沿著陸地邊緣向南北方向轉移，而是隨著北太平洋暖流向東擴散。 這結果意味著，在核污水排放的早期，應主要考慮其對亞洲沿岸的影響；但在後期，由於北美沿岸海域的污染物濃度將持續高於大部分東亞沿岸海域，需要重點關注北美沿岸海域的受影響情況。

福島核污水｜核污染物橫跨太平洋到達美洲 除宏觀擴散外，研究人員還從微觀角度進行了氚的擴散模擬。與宏觀擴散分析注重污染物的整體分布不同，微觀擴散分析更加關注污染物個體的行為，因此能夠支持污染物的擴散路徑分析。例如，對模擬結果中到達沿岸海域的某3個污染物微粒，以400天為取樣間隔，得到它們的運動軌跡。基於這些運動軌跡，可以知道美洲沿岸海域的污染物，主要是通過橫跨太平洋到達。 值得注意的是，根據日本的排放計劃，一單位氚污染物的濃度大約對應0.29Bq/m³，相比於氚在海洋中的背景濃度來說不算大。然而，這項模擬研究對於污染物長期擴散的預測、核污水排放計劃的合理應對以及後續放射性物質濃度的監測，仍具重要意義。 在這項研究的基礎上，還需要通過進一步試驗來探究生態環境對於放射性物質的敏感性，確定放射性物質濃度增加對於海洋生態環境和人類生活環境的影響程度，從而最終判斷排放核污水計劃對於整個海洋和人類的影響。