福島核污水︱澳洲歡迎國際原子能機構報告　前聯合國秘書長批南韓示威者可恥

澳洲外交部今日就IAEA早前提交有關日本排放核處理水報告，澳洲外交部表示，澳洲的核安全機構在審視有關的報告後，表示支持IAEA的結論，以及對有關報告表示歡迎。早前南韓亦已經就有關報告表示尊重，而南韓同時亦發表自己的報告，指日本只要遵守計劃排放有關處理水，是符合國際標準，以及不會對南韓水域造成影響。

日本最快將會在下月，把福島第一核電廠旁邊，擺放多時的核處理水，經稀釋後流入海洋。繼美國及南韓之後，澳洲今日（14日）亦對國際原子能機構（IAEA）有關的報告表示歡迎。前聯合國秘書長潘基文在當地一個演講上，就批評南韓的示威者早前在IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）訪問時意圖阻止格羅西一事是「可恥」。

南韓傳媒就報道，前聯合國秘書長潘基文，在周四（13日）出席南韓的一個論壇時，批評早前向格羅西抗議的南韓示威者。格羅西早前就有關IAEA的報告，前赴南韓進行解說工作，但在機場遭示威者包圍。潘基文表示：「在國際機構的負責人訪問韓國時，在機場入境時被圍困，指責IAEA收授日本資金撰寫報告，這是不負責任而且危險的說法。」

潘基文：相信科學家

潘基文表示，之後與格羅西通電話作出慰問，他透露格羅西指：「這沒甚麼的大問題，縱使如此，我還是會如實地向熱心的南韓國民準確地交代及說明。」潘基文又批評：「把南韓國內的問題搬到海外，對國家是沒有好處。」他又指：「有說法是要把福島核污水問題交上聯合國，我認為這亦不適合的。」他解釋：「聯合國是由大多數決定，然而科學的問題不能由大多數去決定。科學家既然都這麼說，就只能相信科學家，透過政治去介入的可能性是0。」

日本傳媒就報道，目前在印尼舉行的東盟與中日韓外長會議，當中有提到日本的福島核處理水問題。日本外相林芳正在會上反駁了中國外長王毅指控。