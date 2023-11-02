福島核污水｜疑受核污水影響 中國網購日貨銷售跌3成 接觸皮膚商品及食品銷量下滑

日本一間行銷公司調查發現，日本於8月下旬把福島核廢水首度排海的1個半月間，中國網購平台上的日本製商品銷售持續疲軟，營業額較去年同期減少逾310億日圓(約16億港元)，減幅約3成。
日本放送協會(NHK)報道，福島第一核電廠的核污水於8月24日排放入海後，中國政府即全面禁止日本水產品進口作為反制，民間亦一度出現反日情緒，網民紛紛批評日本做法，赴日旅行團也停擺。
針對中國兩大網購平台2.2萬日本製商品調查
日本一間行銷公司日前針對中國兩大主要網購平台上販售的2萬2,000項日本製商品，調查是否受到影響。結果顯示，從日本首波核污水排海首日的8月24日至10月8日約1個半月的銷售額，跟去年同期相比減少約30%，相當於約310億日圓。尤其是直接接觸到皮膚的商品及食品等，銷量明顯下跌。
商品標示產地刪除「日本」
例如化妝水等護膚產品減幅約36%、金額約155億日圓(約8.06億港元)；尿布等嬰兒及孕婦用品下滑了34%、約57億日圓(約2.96億港元)；包括保健食品在內的食品、保健商品減少約29%，近40億日圓(約2.08億港元)。
另外，約3成的日本製商品，產品介紹中的「日本」被刪除，或改用「海外商品」來標註「日本輸入品」。
調查：之前「日本」是個品牌
進行調查的行銷公司指，「之前日本的名字是個品牌，但是現在形象已變為負面。中國消費者擔憂放射性物質，所以透過檢查等證明安全性是相當重要」。