熱門搜尋:
岩布仙尼 叱咤2023 冼迪琦 雙11 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-02 17:22:30

福島核污水｜疑受核污水影響 中國網購日貨銷售跌3成 接觸皮膚商品及食品銷量下滑

分享：
調查顯示，福島核污水排海後，中國兩大網購平台日本製化妝護膚品等銷量下跌。(資料圖片)

調查顯示，福島核污水排海後，中國兩大網購平台日本製化妝護膚品等銷量下跌。(資料圖片)

日本一間行銷公司調查發現，日本於8月下旬把福島核廢水首度排海的1個半月間，中國網購平台上的日本製商品銷售持續疲軟，營業額較去年同期減少逾310億日圓(16億港元)，減幅約3成。

日本放送協會(NHK)報道，福島第一核電廠的核污水於824日排放入海後，中國政府即全面禁止日本水產品進口作為反制，民間亦一度出現反日情緒，網民紛紛批評日本做法，赴日旅行團也停擺。

針對中國兩大網購平台2.2萬日本製商品調查

日本一間行銷公司日前針對中國兩大主要網購平台上販售的22,000項日本製商品，調查是否受到影響。結果顯示，從日本首波核污水排海首日的824日至108日約1個半月的銷售額，跟去年同期相比減少約30%，相當於約310億日圓。尤其是直接接觸到皮膚的商品及食品等，銷量明顯下跌。

調查顯示，福島核污水排海後，中國兩大網購平台日本製化妝護膚品等銷量下跌。(互聯網) 福島第一核電廠。(資料圖片) 福島第一核電廠。(資料圖片) 福島第一核電廠。(資料圖片) 香港亦禁止福島等地的水產食品進口。圖為香港超市出售日本壽司。(資料圖片)

商品標示產地刪除「日本」

例如化妝水等護膚產品減幅約36%、金額約155億日圓(8.06億港元)；尿布等嬰兒及孕婦用品下滑了34%、約57億日圓(2.96億港元)；包括保健食品在內的食品、保健商品減少約29%，近40億日圓(2.08億港元)

另外，約3成的日本製商品，產品介紹中的「日本」被刪除，或改用「海外商品」來標註「日本輸入品」。

調查：之前「日本」是個品牌

進行調查的行銷公司指，「之前日本的名字是個品牌，但是現在形象已變為負面。中國消費者擔憂放射性物質，所以透過檢查等證明安全性是相當重要」。

日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受