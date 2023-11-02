福島核污水｜疑受核污水影響 中國網購日貨銷售跌3成 接觸皮膚商品及食品銷量下滑

日本一間行銷公司調查發現，日本於8月下旬把福島核廢水首度排海的1個半月間，中國網購平台上的日本製商品銷售持續疲軟，營業額較去年同期減少逾310億日圓(約16億港元)，減幅約3成。

日本放送協會(NHK)報道，福島第一核電廠的核污水於8月24日排放入海後，中國政府即全面禁止日本水產品進口作為反制，民間亦一度出現反日情緒，網民紛紛批評日本做法，赴日旅行團也停擺。

針對中國兩大網購平台2.2萬日本製商品調查

日本一間行銷公司日前針對中國兩大主要網購平台上販售的2萬2,000項日本製商品，調查是否受到影響。結果顯示，從日本首波核污水排海首日的8月24日至10月8日約1個半月的銷售額，跟去年同期相比減少約30%，相當於約310億日圓。尤其是直接接觸到皮膚的商品及食品等，銷量明顯下跌。