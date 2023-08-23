福島核污水｜福島民眾擬9月入稟法院 要求停止排放核污水

日本政府決定最快周四(24日)排放福島第一核電廠核污水入海，反對此計劃的福島縣居民及漁民等表示，9月將向地方法院提出訴訟，要求岸田文雄政府及東京電力公司中止排放計劃。東電表示最快將在香港時間周四中午12時開始排放。

反對核污水排海的居民、漁業人員和律師等人組成的團體，周三(23日)在福島縣磐城市召開記者會，表明9月8日將入稟福島地方法院，要求日本政府原子力規制委員會取消排放入海的合格許可，同時要求營運福島第一核電廠的東電停止排放。

福島核污水｜民眾批政府違反承諾

律師表示，原告將是福島縣等地居民及漁業從業員，並主張國家跟東電2015年曾書面承諾當地漁民「未獲相關人士理解不會(對核污水)進行任何處置」，但國家跟東電卻不顧承諾採取違反契約的行為，侵害居民平穩生活的權利，破壞海洋相關人士的生活基礎。