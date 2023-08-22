福島核污水｜福島漁民斥政府出爾反爾 民間團體赴首相官邸抗議 怒言：代價由後代承擔

岸田文雄周一在首相官邸會見日本全國漁業協同組合聯合會(全漁聯)會長坂本雅信等人，尋求漁業界理解排放計劃。坂本雅信表示，對核污水排放入海的科學安全性加深了理解，但並未改變反對立場。

有千葉縣居民表示，明明許多民眾和東北漁業人士都反對，無法接受政府要強行實施。有民眾指排放核污水入海的代價，將由後代承擔。

共同社報道，組織抗議活動的「告別核電站1000萬人行動執行委員會」表示，約有230人參加集會。抗議民眾冒雨舉起「勿將污染水排放入海」等橫額及標語，並重覆喊叫「不容許倉促行動」等口號。

福島核污水｜福島漁民批政府違背承諾

東北漁民及漁業界領袖也對政府的決定表達不滿。宮城縣漁業合作社領袖寺澤春彥怒言，「鮑魚、扇貝等價格下滑，(排放)已造成實質損害」。

在福島縣新地町從事50多年捕魚的小野春雄氣憤表示，「我們明明不接受，(政府還要排放入海)很奇怪」，之前的理解是，經過討論且獲漁民接受後才會排放入海。

小野說：「福島縣的漁業從業員沒有一個人同意，大家都反對，一個國家的首相為何要違背承諾？」

日本政府跟東京電力2015年曾向漁民承諾，未獲相關人士理解就不會排放，因此小野相當氣憤，說最擔心的是魚獲賣不出。

福島核污水｜在野黨反對

日本部分在野黨也表達反對。其中，共產黨黨主席志位和夫在社交平台X發文表示，考慮到全漁聯反對，要求政府撤回排放計劃。

社民黨主席福島瑞穗也表示，「絕不容許在『屬於大家的海洋』具意圖且政治性地擴散放射性物質」。

執政黨自民黨幹事長茂木敏充則力挺政府，認為是「適當的判斷」。