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國際
2023-10-04 13:30:00

福島核污水｜第2次預計排放7800噸　東電始受理「風評被害」企業賠償

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《共同社》報導，2023年核廢水排海計劃分成4次，排放共計約3.12萬噸。氚的總量預計約為5萬億貝克（Bq），在每年排放上限22萬億貝克的4分之一以下。

日本東京電力公司3日啟動了福島核廢水第2次排海的準備，一旦確認放射性物質氚的濃度符合預期，則於5號啟動排海，本次預計排放7800噸。另外，東電亦於2日開始受理因核廢水排海而遭受「風評被害」的事業體賠償。《共同社》報道，2023年核廢水排海計劃分成4次，排放共計約3.12萬噸。氚的總量預計約為5萬億貝克（Bq），在每年排放上限22萬億貝克的4分之一以下。

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核廢水中所含放射物質並未超過國家規定標準

東京電力公司3日啟動了福島第一核電站處理水排海的準備工作，把通過海水稀釋的少量核廢水放入大型水槽，測定放射性物質氚的濃度。若確認濃度符合預期，則5日啟動排海。據東電表示，第2次排海計劃排放7800噸的量，排放的核廢水中所含氚以外放射性物質，並未超過國家規定的標準值。氚為每升14萬貝克，排放前將用大量海水稀釋，使濃度低於國家標準40分之一的每升1500貝克。含氚污水稀釋後通過海底隧道，排放至約1公里外的海域。

第一次排海於8月24日啟動，分17日排放，於9月11日結束。設備未出現故障，日本中央政府、東電和福島縣在周邊對海水和魚類進行了採樣，氚濃度也未出現異常。截至9月21日，福島第一核電站的核廢水約有134萬噸，達到儲罐容量的約98%。另外據《NHK》報道，東電2日起開始接受因核廢水排海而遭受「風評被害」的事業體賠償申請。「風評被害」是指因揣測、傳聞導致沒有直接關係的事物受到牽連和損害，形象受損。據東電表示，賠償對象不限時期、地點以及行業，適用於任何因風評被害導致水產、農產品價格下跌、銷售量減少；或是為因應其他國家的進口管制而改變出口目的地，所額外產生費用等都列入賠償範圍。

《日經新聞》報道，內地在核廢水排海當日全面禁止日本水產品進口，據日本財務省8月份的貿易統計數據，除了加工水産品，魚類水産品的對陸出口同比下降75.7%，降至21.8億日元（約1.14億港元）。全面影響從9月份開始顯現，受影響的金額估計達到約100億日元（約5.25億港元），如果事態長期化，賠償金額可能大幅增加。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

東京電力公司2日開始受理因核廢水排海而遭受「風評被害」的事業體賠償作業。（圖／NNN） 福島核廢水第一次排海，海面出現兩截顏色。（圖／美聯社） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖） 日本福島核污水 港府管制措施。（AM730製圖）
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