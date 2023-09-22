福島核污水｜絕食在野黨黨魁李在明涉貪　黨友倒戈投票同意逮捕

南韓共同民主黨黨魁李在明，被指控瀆職、受賄、教唆他人作偽證，21日國會通過表決，同意當局可將其逮捕，經法院審查後，李在明是否被批捕最快將於26日見分曉。
早前李在明宣布無限期絕食靜坐，抗議尹錫悅政府的「破壞民主」等行為。他要求尹錫悅政府明確反對日本核污染水排海，並就破壞民生問題向國民道歉。
至少15名黨友投贊成票
根據韓國法律，除非國會以簡單多數表決，否則國會議員在會期中，享有不受逮捕特權，本屆南韓國會298席中，共同民主黨有167席，執政黨國民力量有110席，照理來說，表決應不會過半，但是當天的投票結果，出席的295席中，有149席投下贊成票，代表有至少15名共同民主黨議員，倒戈同意逮捕自家人。
首爾中央地方法院22日敲定，將於26日上午10點，針對李在明進行逮捕必要性審查，若審查如期進行，將於26日晚或27日淩晨，確定李在明是否被批捕。
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被指索賄800萬美元
不過審查能否如期舉行仍是未知數，一般來說，進行逮捕必要性審查，需要嫌疑人出庭受審，但因為李在明從8月31日至今，已經進行了23天絕食示威，外界推測他會使出「拖延戰術」，以健康狀況不佳為由，要求法院延期審查。
李在明被指控於2014年到2015年擔任京畿道城南市市長期間，利用職務之便，和特定民營開發商勾結，導致城南城市開發公社，被排除在項目建設之外，蒙受200億韓元（約1.17億港元）的損失。
此外，2019年至2020年擔任京畿道知事期間，李在明涉嫌向企業裳邦爾集團會長金聖泰，索賄800萬美元（約6256萬港元），並於2019年2月因違反《公職選舉法》受審時，唆使他人提供有利於他的偽證。
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