福島核污水｜網易新聞籲躺平應對核污水 B站帳號被封 中國核能專家遭噤聲

福島核污水｜網易新聞一則帖文籲以「躺平」態度來應對核污水。(互聯網)

日本上周四(24日)開始排放核污水入海後，中國國內掀起一片反日情緒。網易新聞上周五(25日)在「嗶哩嗶哩」(bilibili，俗稱B站)官方帳號發文，呼籲民眾以「躺平」態度來應對，其後帳號被封。

據社交平台X(前身Twitter)帳號「李老師不是你老師」發文指，網易新聞25日在B站官方帳號發文，指「鑑於鄰國排放核污水，小編認為我們應該早做準備」。

帖文提出4個方法，「比如：不要結婚生孩子，不能污染祖國的下一代；多存款，少消費，以備意外發生；不要買房，不要買車，人可能活不了那麼久；盡量在家躺平，不要出門亂跑，不出門上班也沒關係。」

同日下午，網易新聞即刪除該動態帖文，隨後其B站帳號被封。進入該帳號可看到「該帳號封禁中」的字眼，最新帖文是24日發布，其中一則是「壽司店遮蓋店內『日本』字眼」。

福島核污水｜中國核能專家被微博刪文封號

日本排放核污水後，中國國內隨即出現反日情緒，有網民號召抵制日貨，而日本料理店亦紛紛表態，指會停止使用日本食材，更有壽司店聲稱從沒使用任何與日本有關的食材。

居於荷蘭的中國核能專家李劍芒上周四在微博發文引述多項科學數據，指日本排放核污水不值得擔憂，不到3小時就遭刪文封號。

李劍芒指出，福島核污水經過過濾後排放，把除了氚以外的放射性物質過濾出去。福島核污水目前儲存的全部氚當量不到900Tbq，按照30年等量排放，每年排入大海的當量不到30Tbq。