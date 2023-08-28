福島核污水｜青島日本人學校被抗議者丟石頭　日本官方：要求中國發布正確消息

日本政府24日排放福島核廢水以來，引發內地民眾反日情緒，日本各地政府部門、民間機構稱陸續接到國碼為「86」來自內地的騷擾電話。日本外務省27日發表聲明，呼籲即將前往內地或仍在內地的日本人須注意安全，謹言慎行，尤其是外出不要大聲講日語。

福島一間餐廳接超過1000通內地滋擾電話

《共同社》報道，24日正式排放核廢水當天，位在內地山東青島的日僑學校遭到當地民眾投擲石塊，所幸沒有造成人員受傷，公安立即拘捕一名涉事內地男子。江蘇蘇州的日僑學校25日校區內多處被投擲雞蛋，校方已報警。上海的日僑學校據稱接到了抗議排海的電話。日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行26日致電內地駐日使館大使楊宇，針對在陸日僑學校遭到投擲物品一事表示遺憾及憂慮，呼籲內地民眾冷靜行動，也籲請陸方採取措施，保障在陸日本人及使館的安全。據悉，27日在北京的日本大使館門前，有約30名警察和約10輛警車負責值守，上海的日本總領事館也有多輛警車持續警戒。

《日本電視台》報道，日本政府部門、學校、餐飲業也陸續接獲國碼為「86」的騷擾電話。福島一間餐廳已接到超過1000通來自內地的電話，福島市市長小畑宏26日也表示，市府2天內接到約200通電話，當地餐廳、飯店也有接到電話。報導指出，來電者自稱是中國人，說中文、日語和英語的都有，而且內容往往具攻擊性。

《TBS電視台》播放騷擾電話內容，一名來電者痛罵，「你們為什麼排放汙水，你們這些白癡」、「把污染的水排放到海，你們是白癡嗎？」不只福島，東京政府單位、餐廳、醫療機構也接到反對核廢水排放的電話。對此，日本駐內地大使館表示上述行為是犯罪行為，已敦促北京有關部門依法嚴正處理。面對一連串的惡意騷擾事件，外務省27日發表聲明，呼籲即將前往內地或在內地的日本人留意自身安全。外務省建議日本公民在內地時，若非必要，不要大聲講日語並謹言慎行；訪問日本大使館、總領事館和日僑學校時，必須注意周圍環境安全；遇到抗議時絕對不要靠近，也不要拿起手機拍攝或錄影。外務省已要求北京當局呼籲內地民眾冷靜行動，日本政府也會全力確保在內地的日本僑民安全，同時要求北京當局發布關於核廢水的正確消息，避免事態進一步升級。

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